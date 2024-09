Bürgergeld: Paar sucht sich eine Zweitwohnung – wohnen will es darin nicht

Manche Menschen machen einfach nur sprach- beziehungsweise fassungslos. Zwei davon sind die „Armes Deutschland“-Protagonisten Lea und Renee. Die beiden Arbeitslosen, Renee lebt von Hartz4 (Episode wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht), Lea vom Unterhalt, den ihr ihr Vater zahlt, haben nur wenig Motivation, arbeiten zu gehen. Im Gegenteil.

„Wir finden, dass sich Arbeit für den Mindestlohn nicht lohnt und können uns auch auf anderem Wege finanzieren“, sagt Renee ganz offen in der Bürgergeld-Doku von RTL Zwei. Und dort wurde auch deutlich, wie er das meint. So hat der 21-Jährige, der in seinem jungen Alter schon zwei Ausbildungen abgebrochen hat, andere Wege gefunden, dem Staat das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und gibt die auch offen an seine 18-jährige Freundin weiter.

Eine Zweitwohnung auf Staatskosten

So wohnen die beiden zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in der vom Amt finanzierten Wohnung von Renee. Doch dabei soll es nicht bleiben. Lea will auch Hartz4 beantragen, und sich dann ebenfalls eine Wohnung suchen. Eine Zweitwohnung sozusagen, denn ausziehen möchte sie bei Renee nicht. Und das hat auch Gründe, wie der 21-Jährige erklärt.

„Beim Jobcenter lohnt es sich tatsächlich, so dämlich es ist, mehr, eine Zweitwohnung anzumieten, und eine eigene Bedarfsgemeinschaft zu machen, als wenn man jetzt zu zweit in einer Wohnung wohnt. Wenn Lea sich jetzt eine eigene Wohnung anmietet, ist es auf offiziellem Wege so, dass das Amt denkt, sie wohnt da alleine, sie muss alleine einkaufen, alleine Essen und Trinken holen, und dann kommt sie in den Regelsatz und ich auch“, erklärt Renee.

Wohnen will Lea in der Wohnung nämlich nicht, wie sie offen zugibt. „Wir suchen halt eine Wohnung für mich, dass ich da einfach mal gemeldet bin, dass ich da einfach einen Wohnsitz habe, wo ich dann ganz normal meine Post hinbekomme und alles. Und bekomme mein Hartz4“, so die junge Frau, „eine Art Fake-Wohnung.“ Erschreckend, soll die Grundsicherung doch eigentlich dafür dienen, Arbeitssuchenden eine Perspektive zu bieten. Bei Lea und Renee jedoch scheint das anders zu sein.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland: Aufstocker, Zweitjobber und Abzocker“ am Dienstag (20. August 2024) um 22.15 Uhr. Wichtig zu erwähnen: Nicht alle Empfänger von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen verhalten sich wie Renee. Die meisten wollen schnellstmöglich einen neuen Job finden.