Horoskop eindeutig: Diese Sternzeichen sollten schon bald Lotto spielen!

Pech im Spiel oder Glück in der Liebe? Oder doch eher Spielglück? Beim Lotto können die Spieler jedenfalls jedes Quäntchen Glück gebrauchen. Sicher hat sich jeder schon einmal über die Eigenschaften seines Sternzeichens informiert. Hier und da könnte es ja auch einen Zusammenhang zwischen Gewinnchancen und Sternen geben, denn viele Menschen glauben an das Zusammenspiel von Sternen und Fortuna – in manchen Fällen sicherlich zu Recht!

Ein Blick ins Horoskop verrät nun, welche Sternzeichen die Hoffnung nicht aufgeben sollten. Für diese drei könnte in diesem Jahr der große Gewinn drin sein!

Horoskop: Mit wem meinen es die Sterne gut?

Besonders freuen dürfen sich die Widder, denn ihr Kontostand könnte sich schon bald deutlich verbessern. Dank Planet Jupiter, der den Widdern bis zum Jahresende eine gehörige Portion Selbstvertrauen und Energie verleiht, kann fast nichts mehr schief gehen und das Tippglück könnte einen Schub bekommen.

Auch die Waage könnte etwas mehr Geld im Portemonnaie gebrauchen. Typischerweise lebt das Sternzeichen eher verschwenderisch und punktet nicht mit Sparqualitäten. Da käme ein Lottogewinn gerade recht! Auch hier hilft der Planet Jupiter, der für Glück und Erfolg steht, dem Lottogewinn näher zu kommen.

Die Sternzeichen der Lottogewinner

Auch ein anderes Sternzeichen wird sich über den Blick ins Horoskop freuen: die Fische. Eine echte Glückssträhne sorgt in den kommenden Monaten nicht nur dafür, dass im Leben alles glatt läuft, sondern könnte auch das letzte Quäntchen Glück bringen, das zum Jackpot führt.

Auch Lotto Hessen hat den Zusammenhang zwischen hessischen Lottogewinnern und Sternzeichen schon genauer unter die Lupe genommen. Dabei kam heraus: Widder und Fische gehören tatsächlich zu den häufigsten Gewinnern in dem Bundesland in den Jahren 2018 und 2019. Beiden Sternzeichen wird eine hohe Emotionalität nachgesagt – ob das beim Lottospielen hilft? Neben Löwen und Zwillingen gehören auch Waagen in beiden Jahren zu den Spielern mit den höchsten Gewinnen.