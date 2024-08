Burger King überrascht Kunden mit neuem Angebot – das gab es noch nie

Neues von Burger King! Die Fastfood-Kette hat ein paar „kantige Neuankömmlinge“ zu verkünden. Dem ein oder anderen Kunden dürften diese bereits im Restaurant oder auch online beim Bestellen aufgefallen sein.

Neben Burger, Fritten und Co. hat Burger King seinen Kunden nun auch eine weitere Auswahlmöglichkeit zu bieten. Und die kommt gleich in fünf verschiedenen Varianten, selbst für Vegetarier ist da was dabei.

Burger King lüftet Geheimnis

Was mag das wohl sein, was sich der größte Konkurrent von McDonald’s da für die Kunden ausgedacht hat? Vor Tagen machte das Unternehmen ein paar Andeutungen (>>hier mehr dazu). Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Trommelwirbel: Bei Burger King gibt es jetzt auch Tortillas! Und das gleich in fünf unterschiedlichen Ausführungen.

Tortilla-Wraps gefüllt mit Beef-, Chicken- oder Plant-based-Patty stehen den Kunden zur Auswahl. Dazu gibt es noch eine Crispy-Chicken-Variante mit einer Hot Curry Soße und eine gleich zwei mit BBQ-Soße. Doch auch Fans des Burger-Favoriten „Whopper“ kommen hier auf ihre Kosten.

Burger King: Das haben die Tortillas zu bieten

Während die „BBQ Beef“ und „BBQ Chicken“ Tortillas mit Bacon und Onion Rings daherkommen, finden sich „Whopper“-Fans vermutlich bei der „Beef Tortilla“ wieder. Diese ist unter anderem mit Gurken und Zwiebeln gefüllt, genauso wie die Plant-based Variante mit Veggie-Patty. Beim „Crispy Chicken“ ist neben der spicy Currysoße noch Mayo dabei.

Alle Burger werden mit Salat, Tomaten und Käse serviert. Sie sind einzeln oder auch im Menü erhältlich. Die Preise variieren allerdings je nach Sorte. So ist der „Crispy Chicken“ bei Lieferando mit 6,79 Euro (ab 11,29 Euro im Menü) am günstigsten, gleich gefolgt von „Plant-based Beef“ für 7,89 Euro (12,39 im Menü). Die „Beef Tortilla“ ist für 7,89 Euro (ab 12,39 Euro im Menü) erhältlich und die BBQ-Tortillas für jeweils 8,29 Euro (ab 12,79 Euro im Menü).

Allerdings sind die Tortillas nur in teilnehmenden Restaurants verfügbar.