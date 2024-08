Burger King kündigt geheimen Hammer an – Kunden haben irren Verdacht

Burger King und McDonald’s sind in Deutschland die großen Player, wenn es um Fast Food geht. Doch um sich die Treue der Kundschaft zu erhalten sowie neue Kunden anzulocken, müssen sich die Fast-Food-Riesen immer wieder etwas Neues einfallen lassen.

Und bei Burger King scheint es bald ein neues Angebot zu geben. Zumindest wird bereits mächtig Werbung gemacht. Bei einigen Kunden sorgen die Ankündigungen für Heißhunger, bei anderen verdreht sich dagegen eher der Magen.

Burger King macht große Ankündigung

In einem Werbeclip fuchtelt ein Schauspieler in einem vermeintlichen Seminarraum mit mehreren Zetteln rum. Dann liest er vor: „Der erste eckige … Das kann ja was werden“, und lässt die Auflösung offen. Stattdessen kündigt er weiter an: „Bei Burger King heißt es bald „Eckig ist das neue Rund“.

Was es damit auf sich hat, sollen die Kunden nun erstmal selbst erraten. Einen kleinen Hinweis gibt Burger King immerhin, denn offenbar wurde für das neue Angebot extra Marktforschung betrieben. Die Gerüchteküche kommt auf jeden Fall sofort zum Brodeln und Facebook-Nutzer haben direkt die wildesten Vermutungen.

„Ich denke, ihr werdet Roboter einsetzen, die sind meist eckig, da euch ja das Personal ausgeht, und ihr in vielen Filialen einfach so unterbesetzt seit, das manche Dinge gar nicht mehr angeboten werden können“, lautet der erste Vorschlag. Ein anderer glaubt eher, dass Kunden eine üble Preiserhöhung bevorsteht: „Was soll das schon heißen, ihr erhöht die Preise, so dass man mit (eckigen) Scheinen bezahlen muss und es nix mehr für Münzen gibt.“

Gibt es bald eckige Burger?

Doch die meisten Vermutungen gehen in die Richtung eines neuen Essensangebots. „Eckige Onion Rings. Ganz klar“ oder „Ihr werdet Sliders anbieten, wie man sie von White Castle kennt? Die sind ja eckig“, wird spekuliert. Tatsächlich wäre Burger King nicht die erste Fast-Food-Kette, die eckige Burger anbietet.

Dazu würde auch der Hinweis mit der Marktforschung passen. Bei der Auswahl neuer Burgerkreationen bezieht Burger King gerne Kundenpreferenzen und Verkaufszahlen aus der Vergangenheit. In einem neuen Facebook-Video von Freitag (16. August) heißt es zudem im Titel: „Was hat vier Ecken und schmeckt?“ Die Indizien deuten also tatsächlich immer mehr auf ein neues Essensangebot hin.

Wann das Geheimnis endlich gelüftet wird, bleibt allerdings weiterhin offen. Von Burger King heißt es nur, dass die Enthüllung „bald“ stattfindet.