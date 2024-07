Burger King: Mädchen beißt in Burger – dann macht die Mutter eine widerliche Entdeckung! „Voller Blut“

Ob für ein schnelles Mittagessen, wenn man keine Lust zum Kochen hat, oder für einen schnellen Snack zwischendurch – Fast Food ist für viele die Lösung. Kein Wunder also, dass die Filialen und der Drive-In von Burger King zu fast jeder Tageszeit gut besucht sind.

Das dachte sich auch diese Mutter, als sie an einem Freitagmittag mit ihrer vierjährigen Tochter in eine Fastfood-Filiale ging, um schnell etwas zu essen. Doch was sie dann sah, verdarb ihr den Appetit.

Burger King: Ekel-Fund im Essen

Eine New Yorker Mutter schnappte sich ihre kleine Tochter und fuhr mit ihr zu einem Burger King in Getzville im Bundesstaat New York. Im Drive-In bestellte sie für die Kleine ein Happy Meal, doch mit der Bestellung stimmte offenbar etwas nicht. „Mama, ich will keinen Ketchup“, jammerte die Tochter, also schnappte sich die Mutter die Tüte und wollte zurück in den Laden, um die Bestellung zu reklamieren, in der Annahme, dass versehentlich Ketchup auf den Burger gekommen war. Doch dann sah sie es: Überall auf dem Hamburger war Blut. „Als ich in der Tüte nachsah, waren die Verpackung, ihr Hamburger und auch das Spielzeug voller Blut!“, erzählte die Mutter der „New York Post“.

+++ US-Amerikaner bestellt bei Burger King in Deutschland – das Ergebnis überrascht ihn: „Oh“ +++

„Also habe ich ihr sofort gesagt, dass sie ihr Essen ausspucken soll. Sie hat bereits Pommes und etwas von ihrem Hamburger gegessen. Dann schaute ich auf mein Essen und da war auch Blut auf meinem“, erzählte sie weiter. Natürlich rief sie sofort in der Filiale von Burger King an. Dort teilte ihr der Manager mit, dass sich ein Koch in die Hand geschnitten habe und blute. Der Manager entschuldigte sich und wollte ihr das Geld zurückerstatten.

Blutuntersuchung beim Arzt nötig

Das macht den ekligen Fund natürlich nicht ungeschehen. Deshalb rief die Mutter auch den Kinderarzt ihrer Tochter an. Der erklärte ihr, dass sie 30 Tage warten müsse, um das Blut ihres Kindes testen zu lassen, um zu sehen, ob sie sich eine Krankheit zugezogen habe. Denn: Der Filialleiter von Burger King wollte den Namen des verletzten Mitarbeiters nicht nennen. So kann die Mutter natürlich nicht wissen, ob möglicherweise eine Krankheit übertragen wurde.

Das könnte dich auch interessieren:

In einem Video auf Tiktok erzählte die Mutter ihre Geschichte, um andere Menschen, die zur gleichen Zeit bei diesem Burger King waren, zu erreichen, damit auch sie sich testen lassen. Ihr Video wurde über 6 Millionen Mal angeklickt und erhielt über 800.000 Kommentare von Menschen, die von dieser Erfahrung schockiert waren. Eine Userin kommentierte: „Ich würde es in der Notaufnahme oder in der Ambulanz versuchen, um zu sehen, ob sie einen Bluttest früher machen können!!! Meine Angst wäre riesig.“ Auch Tausende andere sind schockiert und hoffen, dass der kleinen Tochter und anderen Kunden nichts passiert ist.