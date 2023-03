Burger King nimmt große Änderung beim Bezahlen vor! DAS müssen Kunden wissen

Revolution bei Burger King! Wer beim Burger-Riesen seine Bestellung am Terminal eingab, musste am Ende entweder bar oder per EC-Karte zahlen. Die Barzahlung findet bei Abholung des Essens an der Kasse statt, die Kartenzahlung direkt unterhalb des Terminals. Jetzt aber bietet Burger King eine neue Zahlmöglichkeit an: das „per Scan bezahlen“.

Was verbirgt sich dahinter, wie geht man bei diesem Bezahlvorgang vor und was sind die Tücken dabei? Diese Redaktion hat bei Burger King nachgehakt. Eine Sprecherin des Fast-Food-Giganten: „Burger King bietet in ausgewählten Pilotrestaurants eine Bezahlung mit QR-Code an den Terminals an. Diese Bezahlmethode wird bei immer mehr Menschen in Deutschland beliebt.“

Burger King nimmt große Änderung beim Bezahlen vor

Die Sprecherin weiter: „Wenn sich Kunden per Zahlung via mit QR-Code entscheiden, können sie im nächsten Schritt den gewünschten Zahlungsdienstleister (Paypal, Bluecode, BK Pay, Alipay, WeChat Pay, Klarna) auswählen. In der App des ausgewählten Zahlungsdienstleisters generiert einen QR-Code, welchen er am Terminal einscannt. Wenn die Bezahlung bestätigt wurde, erhält der Kunde den Kassenbon, kann die Produkte am Schalter abholen.“

Die neue Zahlmethode wurde schon 2022 in ausgewählten Restaurants getestet. Diese Tests verliefen positiv, die Zahlmethode werde jetzt sukzessive in immer mehr Burger King-Filialen ausgeweitet. Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die Kunden vorfinden. Auch im Menü gibt es Neuerungen. Vor allem Veganer können sich freuen!

Fast-Food-Riese bietet neuen veganen Burger an

Denn wie die Sprecherin weiter ankündigt, wird es neue vegane Produkte geben: „Wir freuen uns, dass unsere plant-based Produkte immer beliebter werden. Wir werden auch in diesem Jahr intensiv an spannenden Produktinnovationen arbeiten, um das plant-based-Sortiment weiter auszubauen. Dafür werden wir auch neue Zutaten ausprobieren. Denn unser Ziel ist es, für jeden Geschmack das passende Produkt anzubieten.“