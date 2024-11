Black Friday bei Amazon: HIER tappen Käufer in die Falle – das müssen sie jetzt beachten

Käufer, die am Black Friday mal wieder so richtig zuschlagen wollen, aufgepasst! Denn auf der beliebten Online-Shopping-Plattform Amazon lauert eine Gefahr, die es in sich hat. Es geht um deine Sicherheit!

Am Black Friday wollen so manche Käufer das ein oder andere Schnäppchen abstauben. So ist auch auf Amazon mit vielen Rabatten zu rechnen. Jetzt warnt die Verbraucherzentrale allerdings vor einer Falle, die auf die Nutzer des Online-Shopping-Giganten lauert. Kunden müssen aufpassen!

Black Friday bei Amazon: Kunden aufgepasst!

Derzeit sind vor allem Amazon-Kunden in das Visier von Kriminellen geraten. Die Verbraucherzentrale warnt vor sogenannten Phishing-Mails, die es auf die persönlichen Daten und das Geld der Opfer abgesehen haben. Eine dieser Mails, die gerade im Umlauf ist, warnt vor ungewöhnlichen Aktivitäten, die von einer IP-Adresse aus den Niederlanden kommen. Der Betreff der Mail, die leicht im Black-Friday-Stress als wahr angesehen werden kann, lautet: „Wichtige Sicherheitswarnung: Ungewöhnliche Aktivitäten erkannt“.

Der Empfänger wird aufgefordert, eine Sicherheitssoftware herunterzuladen, um das Amazon-Konto und damit auch die Black-Friday-Angebote zu schützen. Dafür soll man einem Link folgen, der zu dieser Software führt. Die Verbraucherzentrale warnt davor und empfiehlt, die Phishing-Mail sofort unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben.

So erkennst du den Betrug

Um Phishing-Mails zu erkennen, musst du manchmal etwas genauer hinschauen. In diesem Betrugsversuch weisen zum Beispiel eine unprofessionelle Aufmachung, eine unseriöse Absenderadresse und eine falsche Verlinkung innerhalb der Mail darauf hin, dass es sich nicht um eine offizielle Nachricht von Amazon handelt.

Kunden müssen aufpassen, nicht in die Falle zu tappen. Deswegen lohnt es sich, auch im Black-Friday-Stress einen zweiten Blick auf verdächtig vorkommende Mails zu werfen, um den Kriminellen zu entgehen.