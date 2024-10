Kurz vor Black Friday 2024: Warnung an alle Schnäppchen-Jäger – jetzt kommt DAS raus

„Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann“ – kein Wunder, dass sich alle Kinder und Erwachsenen auf ihn freuen, immerhin ist er voll bepackt mit Geschenken und allerlei Leckereien. Doch nicht nur die Kult-Figur ächzt unter dem Geschenke-Gewicht, sondern auch die Kreditkarte wegen der hohen Rechnung.

+++ Black Friday: Bei diesen Deals bei Amazon, Mediamarkt, Saturn & Co. kannst du wirklich sparen +++

Kein Wunder, dass sich viele den Black Friday und all die anderen Schnäppchentage mit einem roten X im Kalender anstreichen – schließlich kann man an solchen Tagen ordentlich sparen. Aber kann man wirklich? Jetzt kam Unglaubliches ans Licht.

Black Friday & Co.: Wann kann man am besten auf die Kostenbremse treten?

In knapp einem Monat ist es wieder so weit – am 29. November 2024 starten nicht nur viele Weihnachtsmärkte, sondern auch der Black Friday. An diesem Tag leuchten zahlreiche Spar-Augen, schließlich warten viele sehnsüchtig auf die vermeintlich besten Angebote des Jahres. Aber es gibt ja nicht nur den Black Friday, sondern noch viele andere Schnäppchentage. Jetzt die wichtigste Frage: An welchem Tag spart man am meisten?

+++ Black Friday: Vorsicht! Diesen Fehler machen Schnäppchenjäger immer wieder – er kann dich viel Geld kosten +++

Beginnen wir mit dem Singles Day – laut einer Untersuchung des Portals „guenstiger.de“ lohnt es sich für Sparfüchse nicht, zuzuschlagen. Und was hat die Untersuchung zum Cyber Monday ergeben? Der Cyber Monday findet stets am Montag nach dem Black Friday statt, in diesem Jahr also am 27. November. Laut „guenstiger.de“ kann man zwar nicht so viel sparen wie am 29. November, aber es gibt immer noch einige gute Sonderaktionen.

Der Sieger steht fest: Hier kann man bis zu 15 % sparen

Damit steht fest, dass der Black Friday in Sachen Sparen und Schnäppchenkaufen die Nase vorn hat. Fleißige Käufer können sogar bis zu 15 % sparen, wobei das größte Potenzial bei Computern, Spielzeug, Haushaltselektronik sowie Werkzeugen liegt.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Und wer noch mehr sparen will, stellt am besten den Preisalarm ein und schreibt sich eine Einkaufsliste – schließlich will man ja nicht mehr ausgeben, als man muss.