Black Friday: Bei diesen Deals bei Amazon, Mediamarkt, Saturn & Co. kannst du wirklich sparen

Ein Tag im November sorgt bei vielen für steigende Vorfreude und aufgeregtes Warten: Der Black Friday, ein Eldorado für Schnäppchenjäger, die sich schon jetzt mit Weihnachtsgeschenken eindecken wollen. Doch birgt das Shopping-Event wirklich die ersehnten Sparwunder bei Amazon, Mediamarkt, Saturn und Co. oder lauern Fettnäpfchen?

Es ist so weit, der 24. November markiert den diesjährigen Black Friday. Wochenlang haben Verbraucher ihre Wunschlisten gepflegt und dem „Shopping-Feiertag“ entgegengefiebert. Doch die große Frage bleibt: Lohnt es sich wirklich, am Black Friday kräftig zuzuschlagen?

Lohnt sich der Black Friday überhaupt?

Eine Studie von „idealo.de“ sorgte zuletzt für Ernüchterung. Überraschenderweise waren 86 der 100 beliebtesten Kategorien im gesamten November 2022 im Schnitt günstiger als im Vormonat Oktober. Und schockierend: 61 dieser Kategorien waren sogar an einem oder mehreren Tagen im November günstiger auf Amazon, Mediamarkt, Saturn und Co. als am Black Friday selbst.

Aber gibt es dennoch echte Schnäppchen? Die Antwort lautet ja. „idealo.de“ identifiziert vier Kategorien mit großem Sparpotenzial. Mit durchschnittlich 13 bis 15 Prozent Preisnachlass locken Angebote in den Bereichen Computer, Spielwaren, Audio, Haushaltselektronik sowie Baumarkt und Werkzeug.

Insbesondere bei E-Bikes (-348 Euro im Durchschnitt), Systemkameras (-150 Euro), Notebooks (-78 Euro) und Kinderwagen (-76 Euro) kann man beim Black Friday bei Amazon, Mediamarkt, Saturn und Co. dem Vernehmen nach ordentlich abräumen. Mehr zu diesem Thema erfährst du hier.

Black Friday: Die besten Deals auf Amazon, Mediamarkt, Saturn & Co.

Unsere Redaktion hat die besten Deals aus diesen Kategorien, sorgfältig für euch auf „idealo.de“ ausgewählt. Der „Lenovo ThinkPad X13 G3“ etwa führt bei den Notebooks die Liste an. Mit einem sagenhaften Rabatt von 45 Prozent kostet er statt 1.388,35 Euro aktuell beim günstigen Anbieter nur noch 759 Euro. Eine Ersparnis von 629,35 Euro.

Bei den Systemkameras trumpft die „Nikon Z5 Kit 24-55 mm“ mit einem Rabatt von 20 Prozent auf. Statt 1.383,72 Euro zahlst du nur noch 1.111,11 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 272,61 Euro.

Das „Haibike Alltrail 6 29 750 Silber“ bietet bei den E-Bikes einen unglaublichen Rabatt von 44 Prozent. Statt 4.606,20 Euro musst du nur 2.595 Euro hinblättern. Das entspricht einer Ersparnis von 2.011,20 Euro.

Kinderwagen sind im Durchschnitt um -76 Euro rabattiert. Beim „Bugaboo Bee 6“ ist jedoch mehr drin. Es winken 39 Prozent Rabatt. Statt 666,60 Euro zahlst du nur 404,99 Euro. Eine Ersparnis von 261,61 Euro.