Amazon: Streik am Black Friday! Was das für Kunden bedeutet

Amazon-Mitarbeiter streiken! Und das ausgerechnet am Black Friday.

Natürlich hat nicht gleich das gesamte Unternehmen die Arbeit niedergelegt. Aber die Gewerkschaft Verdi hat an mehreren Amazon-Standorten zum Warnstreik aufgerufen. Was das für deine Bestellungen und Lieferungen am Black Friday bedeutet, erfährst du hier.

Amazon: Standorte in Deutschland streiken

Der Black Friday ist seit jeher einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Mittlerweile springen sogar Supermärkte und Discounter mit auf den Zug auf und bieten bereits Tage vor dem eigentlichen Aktionstag auf zahlreiche Produkte Rabatte an. Amazon ist da ganz vorne mit dabei.

Kein Wunder also, dass sich Verdi diesen Tag ausgesucht hat, um die Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Schon seit Donnerstagnacht (23. November) streiken die Mitglieder an fünf Standorten in Deutschland. Und das soll auch noch den gesamten Freitag so weitergehen.

Hier wird gestreikt

„In der laufenden Black Friday-Woche erhofft sich Amazon enorme Umsätze“, weiß Verdi. Darum rufe man nun auch zum ganztägigen Streik auf, „um zu verdeutlichen, wer diese Umsätze erwirtschaftet und wer noch immer auf den Einstieg in Tarifverhandlungen wartet. Mit dabei sind Bad Hersfeld (Hessen) und die Logistikzentren in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Leipzig (Sachsen), Rheinberg (NRW) und sogar zwei im Ruhrgebiet – in Duisburg und Dortmund.

„Die Beschäftigten bei Amazon haben den Black Friday zum Make Amazon Pay Day umbenannt“, sagt Vorstandsmitglied Silke Zimmer, die für den Handel zuständig ist. „An diesem Tag geht es darum, sich weltweit mit Gewerkschafter*innen und Zivilgesellschaft für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einzusetzen. Nur Tarifverträge schützen Beschäftigte verbindlich vor Unternehmenswillkür.“

Vor allem in den Fulfillmentcentern würden die Arbeitnehmer unter einem wachsenden Leistungsdruck stehen, mit mehr Arbeit beladen und dann auch noch ständig überwacht. Sie wollen Respekt, Anerkennung und gesunde Arbeitsbedingungen.

Amazon beschwichtigt Kunden

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, hätte Amazon allerdings versichert, dass er Streik keine Auswirkungen auf die Kunden hätte. Sie könnten sich auch am Black Friday auf eine pünktliche Lieferung verlassen.