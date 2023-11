Die Vorweihnachtszeit nähert sich, und die Lieferungen von Amazon erreichen Hochkonjunktur. Doch in letzter Zeit häufen sich die Vorfälle, bei denen die Kunden nicht das erhalten, was sie bestellt haben.

Statt des ersehnten Laptops oder Smartphones befinden sich seltsamerweise Druckertinte oder gar eine Parkscheibe in den Amazon-Paketen.

Die Verbraucherzentrale warnt vor dieser beunruhigenden Entwicklung. Reklamationen gestalten sich in solchen Fällen häufig als mühsam, da Amazon hartnäckig bleibt, wenn es darum geht, das Geld für nicht gelieferte Artikel zu erstatten. Die Forderung, das nicht erhaltene Produkt zurückzusenden, ist sinnlos, schließlich wurde es nie geliefert.

Amazon-Kunden öffnen Pakete – und sind auf 180

Laut Berichten von „Markt“, einer Verbrauchersendung, gibt es bereits Tausende Betroffene. Ein Ehepaar erhielt beispielsweise anstelle des ersehnten Tablets ein Paket voller Druckerpatronen, während ein Rentner anstelle seines erwarteten Handys eine Parkscheibe fand.

Die Situation ist derart außergewöhnlich, dass Sandra May, Juristin beim Händlerbund, einen Verdacht hegt. Sie erklärt in der Sendung: „Was diese Falschlieferungen bei Amazon angeht, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das kommt eigentlich in der Praxis so nicht vor und das deutet schon auf eine Masche hin.“

Der Knackpunkt ist, dass es schwer nachvollziehbar ist, an welcher Stelle der Lieferkette diese Austausche stattfinden und wer dafür verantwortlich ist. Amazon hat zusätzliche Kontrollen eingeführt, um das Problem zu lösen, doch die Unannehmlichkeiten für Kunden bleiben bestehen.

Vier Tipps für Amazon-Kunden

Vor dem Öffnen eines Pakets lässt sich meist nicht erkennen, ob es eine solche falsche Lieferung enthält. Größe und Gewicht entsprechen oft dem eigentlich bestellten Artikel. Doch es gibt Schritte, die Amazon-Kunden unternehmen können, um zumindest überzeugende Beweise in der Hand zu haben:

Vor dem Öffnen das Paket auf Gewicht und Größe prüfen, um sicherzustellen, dass es zur bestellten Ware passt.

Das Paket auf äußere Schäden und Anzeichen von Manipulation untersuchen.

Den Paketschein aufbewahren, da dort das Gewicht der Sendung vermerkt ist.

Beim Öffnen des Pakets das Geschehen filmen, vorzugsweise in Anwesenheit einer weiteren Person.

Betrag von Bank zurückbuchen ist nicht Ideal-Lösung, weil…

Die Verbraucherzentrale empfiehlt in jedem Fall, Amazon über die Falschlieferung zu informieren und standhaft zu bleiben. Es ist auch möglich, den Betrag von der eigenen Bank zurück buchen zu lassen, doch diese Maßnahme könnte zur Sperrung des Amazon-Kontos führen.

Für viele Kunden ist das Drama beim Öffnen eines vermeintlichen Traumpakets noch nicht vorüber. Während Amazon versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, hoffen sie auf klare Lösungen und eine besinnliche Weihnachtszeit.