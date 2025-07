Nebenkosten-Hammer: Mieter müssen 800 Euro für Strom und Gas nachzahlen – daran liegt’s

Diese Rechnung im Briefkasten kann einem die Sommerlaune verderben und manche sogar in finanzielle Nöte treiben! Eine Familie aus Augsburg muss 350 Euro für Strom und 450 Euro für Gas nachzahlen. Zusammen mit den laufenden Abschlägen summiert sich das auf rund 1.000 Euro, berichtet die „Augsburger Zeitung“ am Dienstag (8. Juli).

Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox sagte dem Blatt: „Auch wenn es nicht die Regel ist, kann es in Einzelfällen durchaus zu Nachzahlungen im vierstelligen Bereich kommen.“

Kosten-Schreck bei Gas und Strom – daran liegt’s

Auf jeden Fall müssen viele Mieterinnen und Mietern mit hohen Nachzahlungen für 2024 rechnen, wenn die Nebenkostenabrechnungen für Gas und Strom bei ihnen ankommen.

Laut Neubauer liegen der Kosten-Hammer zum einen daran, dass „die staatliche Gaspreisbremse zum Jahresende 2023 auslief“. Zum anderen auch daran, dass die befristete Mehrwertsteuersenkung auf Gas nur bis zum 31. März 2024 galt. Beide Maßnahmen hatten sich „preisdämpfend“ ausgewirkt, so der Experte. Darüber hinaus habe es auch etwas mit dem Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun, denn viele achteten zu Zeiten extrem hoher Energiekosten und Gasknappheit genauer darauf, wie viel sie heizten und waren sparsamer.

Verbraucherschutz-Experte: „Energieversorger machen sich die Taschen voll“

So sieht auch die Verbraucherzentrale Bayern gegenüber der „Augsburger Zeitung“ die Mieterinnen und Mieter selbst in der Verantwortung. Manche würden immer noch teure Gastarife nutzen, obwohl mittlerweile Gastarife von rund 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde am Markt wieder üblich seien. Da ließe sich deutlich Geld sparen.

Verbraucherschutz-Experte Ron Perduss warnte die Kundinnen und Kunden gegenüber unserer Redaktion ebenfalls vor zu hohen Kosten: „Dein Energieversorger macht sich mit deiner Kohle die Taschen voll.“ Viele Menschen würden schlechte Grundversorgungs-Tarife für Strom und Gas nutzen. Es gehe dabei um Hunderte Euro, die man zu viel ausgibt.