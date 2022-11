Amazon: Probleme beim Bezahlen! Kunden meldeten deutschlandweit Störungen – jetzt geht’s wieder

Störung bei Amazon! Zwei Tage vor dem weltweiten Black Friday gibt es Probleme auf dem Portal. Am Mittwochmorgen, 23. November, melden etliche Nutzer, dass der Bezahlvorgang nicht funktioniert.

Mittlerweile scheint der technische Fehler bei Amazon jedoch wieder behoben zu sein.

Amazon: Kunden können nicht einkaufen

Schon die ganze Woche gibt es Angebote. Längst warten die Onlinehändler nicht mehr auf den eigentlichen Black Friday. Doch am Mittwoch können die Kunden nicht wie gewohnt zuschlagen, denn das Bezahlsystem ist gestört.

Die Redaktion hat mal einen Selbsttest gestartet und siehe da: Bestellen ist nicht. Du kannst deine Waren wie gewohnt in den Warenkorb legen. Doch sobald du zur Kasse willst, erscheint eine Störmeldung: „Auf unserer Seite ist ein Fehler aufgetreten. Bitte erneut versuchen“.

Foto: privat

Bestellen könntest du, aber ohne Bezahlen hat sich das Thema dann auch schnell erledigt. In der App erscheint dir die Meldung zumindest noch mit einem süßen Hundebild dazu – ein kleiner Trost. Im Webbrowser erhalten Kunden folgende Meldung:

„Während wir Ihre Eingabe ausführen wollten, ist ein technischer Fehler aufgetreten. Wir arbeiten bereits daran und werden sobald wie möglich wieder für Sie da sein. Bitte schauen Sie später wieder vorbei. Für diese Unannehmlichkeiten bitten wir Sie vielmals um Entschuldigung und danken für Ihr Verständnis.“

Störung behoben

Der Grund für den technischen Fehler ist nicht bekannt. An einer Überlastung dürfte es eigentlich nicht liegen, dafür erscheint die Uhrzeit – 6.00 Uhr in der Frühe – etwas ungewöhnlich. Mit Stand 8.00 Uhr funktioniert der Bezahlvorgang in der App und auch im Webbrowser wieder.

Mehr Nachrichten rund um Amazon und Co:

Tatsächlich sei Deutschland, laut „Netzwelt“, vor allem im Westen bis Südwesten und ganz besonders die Großstädte Berlin, Frankfurt, Hamburg und München betroffen gewesen. „Allestörungen.de“ maß bereits seit letzter Nacht gegen Mitternacht einen plötzlichen Anstieg der Störungsmeldungen. Das flachte zunächst gegen 4.00 Uhr wieder ab, nur um dann gegen 7.00 Uhr noch einmal rapide zuzunehmen.