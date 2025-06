Amazon im Preiskampf gegen Temu – Kunden können jetzt profitieren

Amazon und Temu oder Shein stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Während der chinesische Wettbewerber vor allem auf Billigware setzt, die dann über einen längeren Weg nach Deutschland geliefert wird, ist Amazon vor allem für seine Schnelligkeit und sein breites Angebotsspektrum bekannt.

Doch will auch Amazon jetzt ins Billiggeschäft einsteigen und hat „Haul“ gelauncht – eine eigene Schnäppchenrubrik, die aktuell allerdings nur über die App in der Beta-Version zugänglich ist. Wir haben uns einmal genauer angeschaut, was es hier zu holen gibt und für wen sich das neue Angebot wirklich lohnt.

Amazon Haul: Neue Seite für Schnäppchenjäger

Kunden, die auf der Jagd nach den günstigen Preisen und aktuelle Trends sind, könnten über Haul auf ihre Kosten kommen. Es ähnelt einem virtuellen Outlet, hier gibt es saisonale Produkte, Dekoartikel, Lifestyleprodukte und auch Angebote anderen Kategorien wie Mode oder Elektronik. Es wird sogar nach trendigen Rubriken wie „Social faves“, „Y2K“ (für den Stil der 2000er) und „Im Trend“ sortiert.

„Krass günstige Preise“. „heißbegehrt“, „Bestseller“, „es sind nur noch xx verfügbar“ – Amazon versucht mit vielen Einblendungen und Smileys die Aufmerksamkeit auf die Produkte zu lenken. Es gibt Kategorien für Artikelpreise unter 20 Euro oder auch unter 10 Euro. Ab 25 Euro gibt es kostenlosen Versand, darunter müssen Kunden 3,50 Euro zuzahlen. Zudem werden Prozente beworben: 5 Prozent ab 50 Euro Einkaufswert und 10 Prozent ab 75 Euro.

Amazon Haul und Temu im Vergleich

Im Großen und Ganzen ähnelt die Aufmachung sehr stark der Konkurrenz-App von Temu. Was verwundert, werfen doch westliche Onlinehändler wie Amazon Temu Dumpingpreise und Produktmängel vor. Doch funktioniert es offenbar, denn trotz all der Kritik bleiben die Asia-Händler beliebt. Amazon will von dem Kuchen nun offensichtlich ein Stück abhaben.

Und so finden sich unter den ersten angezeigten Produkten etwa modische Damenschals, Schutzhüllen für iPhones oder Smartphones anderer namhafter Hersteller, Haarclips, Handtücher im Bärchendesign, Vintage-Kissenbezüge oder auch Geburtstags-Dekoration. Aber vor allem findet man eines hier: Klamotten noch und nöcher – und das hauptsächlich für Frauen. Amazon orientiert sich hier wirklich stark an der Konkurrenz.

Amazon Haul jetzt auch in Deutschland

Haul ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. 2024 war die Seite bereits in den USA gestartet, in UK gerade erst im Mai 2025. Verkauft wird direkt über Amazon und nicht über Drittanbieter. Die Produkte kommen aus dem Logistikzentrum in China und sollen innerhalb von zwei Wochen geliefert werden können. Eine kostenlose Rückgabe ist innerhalb von 15 Tagen möglich. (mit dpa)