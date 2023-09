Amazon verkündet Prime-Day-Hammer – Schnäppchenjäger müssen nicht bis Black Friday warten

In Zeiten der Inflation und steigenden Preisen ist bei vielen Verbrauchern vor allem eins angesagt: Sparen! Da dürfte Amazon seinen Kunden mit dieser Ankündigung wohl gerade recht kommen…

Eigentlich gilt der Black Friday als DAS Shopping-Erlebnis des Jahres. Doch Prime-Kunden von Amazon müssen nicht mehr länger warten – und können schon vorher echte Schnäppchen ergattern! Der Online-Gigant hat seinen nächsten Prime-Day-Termin angekündigt.

Amazon feiert im Oktober die nächsten Prime-Days

Dabei war bereits der Amazon-Prime-Day am 11. Juli 2023 laut Aussagen des Unternehmens „die größte und erfolgreichste Prime-Veranstaltung, die es je gab“. Jetzt wird also nochmal ordentlich nachgelegt.

Das zweite Event steht unmittelbar in den Startlöchern! Lange müssen sich Prime-Kunden nicht mehr gedulden: Auf seiner Webseite nennt Amazon den 10. und den 11. Oktober als Termine. „Mach dich bereit für die Prime Deal Days“, heißt es.

Amazon ist ein Wiederholungstäter

Das ist übrigens nicht das erste Mal. Bereits 2022 wurde bereits ein zweiter „Prime Day“ unter dem Namen „Prime Exklusive Angebote“ abgehalten. Wer von den reduzierten Preisen profitieren möchte, der braucht ein aktives Prime-Abo. Das gilt auch während des 30-tägigen Gratiszeitraums.

