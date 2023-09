Amazon geht drastischen Schritt – Kunden müssen sich umstellen

Amazon zieht die Reißleine! Der Online-Händler ist jetzt einen drastischen Schritt gegangen. Mehrere Kunden sind betroffen. Sie müssen sich jetzt umstellen.

Neuerung für Kindle-Kunden! Amazon kündigte an, dass es den finalen Schritt weg von mehreren digitalen Abonnements geht. „Ab dem 4. September 2023 bietet Amazon keine Kindle-Abonnements für Zeitschriften und Zeitungen mehr an“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung am Montag (4. September).

Darauf müssen sich Amazon-Kunden jetzt einstellen

Wie „Futurezone.de“ berichtet, leitete Amazon die ersten Schritte dazu bereits Anfang März ein. Jetzt legt man die Dienste endgültig still.

Und was bedeutet das jetzt für Kunden mit einem bereits bestehendem Abo? Sie erhalten nun keine E-Zeitungen und E-Magazine mehr. Sogar verbleibende Ausgaben aktueller Abos entfallen bereits. Dafür stellt Amazon innerhalb von drei bis fünf Werktagen eine anteilige Rückerstattung für die nicht gelieferten Ausgaben in Aussicht.

Alle bisherigen Ausgaben bleiben Amazon-Kunden erhalten

Jahres-Abos für den Kindle-Zeitungskiosk werden nicht erneut automatisch verlängert. Das gleiche gilt für Monatsabos. Alle bisher enthaltenen Ausgaben, die sich in deiner eigenen Bibliothek befinden, bleiben dir jedoch erhalten.

Erreichbar sind sie über die Kindle-App (iOS und Android) sowie die E-Reader-Bibliothek. Gleichzeitig kannst du bereits erworbene Ausgaben von E-Zeitschriften und E-Magazinen über den Webbrowser unter amazon.de/mycd herunterladen.

