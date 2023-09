Lego bringt besonderes Produkt in den Handel – bislang war es kostenlos

Der Klemmbaustein-Hersteller Lego ist vor allem für seine kreativen Bausets bekannt. Ob Hogwarts-Schloss aus dem Harry-Potter-Universum, Herr-der-Ringe-Kulisse oder der Millennium Falke aus Star Wars: Kleinen und großen Baumeistern sind mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt, ihre Lieblingsfilmkulissen nachzuahmen oder selbst mit eigenen Fantasie-Kreationen kreativ zu werden.

Lego lässt sich aber auch immer wieder Neues einfallen, um auch wirklich jeden Kunden abzuholen. Bislang gab der Hersteller ein besonderes Bauset komplett kostenlos raus. Doch nun soll es auch in den regulären Handel kommen.

Lego reagiert auf Kunden-Wünsche

2020 hatte die Lego Foundation erstmals die sogenannten Braille-Steine kostenlos an Organisationen und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Sehschwierigkeiten verteilt. Bei wem es beim Stichwort „Braille“ nicht klingelt, dem können wir schnell auf die Sprünge helfen: Unter der Brailleschrift versteht man die Blindenschrift, die Menschen mit einer Sehbehinderung verwenden. Bis vor rund drei Jahren blieb blinden oder sehgeschwächten Kindern das Lego-Universum komplett verschlossen. Doch das hat sich mittlerweile geändert.

Ursprünglich wurden die speziellen Steine für Kinder ab sechs Jahren konzipiert. Mittlerweile haben laut Angaben des Unternehmens aber auch große Baumeister Spaß am spielerischen Lernen der Brailleschrift gefunden. Die Braille-Steine sind mit Noppen versehen, die so angeordnet wurden, dass sie den Zahlen und Buchstaben in Braille entsprechen. Neben den Noppen steht der entsprechende Buchstabe oder die Zahl geschrieben.

Wie eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion mitteilt, gibt die Lego Foundation die Sets weiterhin kostenlos an Organisationen und Einrichtungen heraus. Nun sollen aber auch weiteren Kunden der besondere Bau-Spaß ermöglicht werden. Der Klemmbaustein-Produzent bringt die Braille-Steine nun auch endlich frei verkäuflich auf den Markt und reagiert damit auf die Wünsche seiner Kunden. Doch für deutsche Lego-Liebhaber gibt es gerade noch einen Haken.

Deutsche Kunden müssen sich noch gedulden

Seit Kurzem können Lego-Fans das „Braille-Bricks-Set“ online kaufen. Darin seien 287 Steine in den fünf Farben Weiß, Gelb, Grün, Rot und Blau enthalten. Diese seien voll kompatibel mit anderen Lego-Produkten, sodass der Kreativität von kleinen und großen Kunden keine Grenzen gesetzt sind.

Doch wer als deutscher Kunde online nach dem Produkt sucht, schaut aktuell noch in die Röhre. Das Braille-Set ist aktuell noch nicht auf dem deutschen Markt verfügbar. Bislang können nur Lego-Fans aus dem englisch- und französischsprachigen Raum die besonderen Steine kaufen, so etwa in der Schweiz. Ab Anfang nächsten Jahres sollen das „Braille-Bricks-Set“ dann aber auch in Deutschland verfügbar sein, aber erst mal nur im Lego-Online-Shop.