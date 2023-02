Amazon: Änderung bei beliebtem Service – Kunden müssen mehr Geld in die Hand nehmen

Wenn du öfter mal bei Amazon Fresh bestellst, solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Du musst tiefer in die Tasche greifen!

Bei Amazon-Fresh-Bestellungen musst du jetzt fast doppelt so viel ausgeben, bis eine Lieferung überhaupt möglich ist – und dann kommen auch noch die Versandkosten dazu!

Amazon informierte seine Kunden bereits per Mail

Wie „Golem“ berichtet, hat Amazon seinen Mindestbestellwert für Fresh-Bestellungen erhöht. Ab sofort werden deine Fresh-Bestellungen erst angenommen, wenn du einen Mindestbestellwert von 35 Euro erreicht hast. Bislang lag der Mindestbestellwert bei Amazon Fresh bei 20 Euro.

Amazon informierte die Kunden bereits per Mail über die Änderung. Ab einem Mindestbestellwert von 80 Euro werden Fresh-Einkäufe weiterhin geliefert – und das ohne Versandkosten. Amazon Fresh ist allerdings nur nutzbar, wenn du ein kostenpflichtiges Prime-Abo abgeschlossen hast.

+++Amazon schränkt beliebte Funktion ein – bitter für Kunden+++

Amazon: In manchen Liefergebieten gibt es ein Preisaufschlag

Im September vergangenen Jahres erhöhte Amazon die Kosten für ein Prime-Abo. Seitdem liegt der Monats-Preis bei 8,99 Euro. Für ein Jahresabo zahlst du 89,90 Euro. Amazon Fresh gibt es in den Städten Hamburg, München, Berlin und Potsdam. Die Lebensmittel werden innerhalb von zwei Stunden geliefert.

+++Amazon, Ebay und Co: Achtung, neue Regelungen! DAS müssen Privatkunden jetzt wissen+++

In manchen Liefergebieten wird ein Preisaufschlag von 1 Euro verlangt, wenn in besonders nachgefragten Zeiten geliefert wird. Doch der mögliche Preisaufschlag wird erst am Ende des Bestellvorgangs angezeigt. Du hast also keine Möglichkeit, dich vor Aufgabe einer Bestellung über die tatsächlich anfallenden Versandkosten zu informieren.

Weitere spannende Nachrichten und interessante Themen auf unserem Portal:

Amazon-Fresh: Preisänderungen nicht nur in Deutschland

Neben Deutschland passt Amazon Fresh seine Liefergebühren auch in weiteren Ländern an. So wird die kostenlose Lieferoption in den USA ab dem 28. Februar von 35 auf 150 US-Dollar angehoben., wie „Golem“ berichtet.