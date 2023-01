Amazon schränkt beliebte Funktion ein – bitter für Kunden

Spannender Krimi, herzergreifender Liebesroman oder auch informatives Sachbuch – für echte Bücherwürmer oder Gelegenheitsleser war der Kindle-Reader von Amazon bisher immer eine gute Alternative zu der oldschool Variante aus dem Bücherregal. Doch wenn immer mehr Funktionen eingeschränkt werden, macht das Lesen bald keinen Spaß mehr! Schon im letzten Jahr strich Amazon dieses Feature.

Jetzt hat der Online-Riese Amazon den Kindle-Nutzern still und heimlich auch noch eine weitere beliebte und praktische Funktion genommen, wie „Chip.de“ berichtet.

Amazon schränkt Kindle-Funktion ein – Nutzer enttäuscht

Bisher war es kein Problem, die digitalen Bücher seiner Wahl per USB auf den E-Book-Reader von Kindle herunterzuladen oder zu übertragen. Das geht jetzt nicht mehr!

Amazon-Kunden, die sich für das 9,99 Euro teure „Kindle Unlimited“-Abo entschieden haben, um darüber unbegrenzten Lesespaß zu erhalten, haben also richtig Pech gehabt: Sie können die gewünschten Titel nur noch über Kindle-Geräte mit WLAN oder über die Kindle-App lesen bzw. anschauen. Das haben sich die Amazon-Kunden wahrscheinlich nicht unter „unlimited“ vorgestellt! Vor allem, weil Amazon sowieso schon immer teurer wird.

Amazon: Angst vor illegalen Tricks

Hinter der starken Einschränkung steckt vermutlich Amazons Angst vor illegalen Tricks der User. Schon vor Kurzem hatte Amazon Probleme mit geleakten Nutzerdaten.

Angeblich wäre es in dem Fall von Kindle nämlich gar nicht so schwierig, die digitalen Rechte an den Büchern zu umgehen und den Kopierschutz zu entfernen. Kein Wunder, dass Amazon dem einen Riegel vorschieben will.

Da dies anscheinend häufiger vorkommt als gedacht, will sich der Onlinehändler Amazon besser schützen. Dass er damit aber auch seine Abo-Kunden vergraulen könnte, ist Amazon wohl nicht bewusst – oder auch egal.