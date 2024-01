Bei Amazon kostenlos shoppen – DAS müssen Kunden jetzt wissen

Zwar sind die Weihnachtstage offiziell vorüber, doch das Weihnachtsgeld will bei vielen direkt wieder investiert werden. Vor allem beim Online-Händler Amazon finden Kunden alles, was das Shopping-Herz höher schlagen lässt.

Bei wem allerdings weniger Bares oder kein Amazon-Gutschein unterm Baum lag, der wird für seine Bestellungen wieder ganz normal bezahlen müssen. Mit einem Trick kannst du bei Amazon jetzt allerdings trotzdem kostenlos shoppen – doch die Sache hat einen Haken.

Auch interessant: Amazon zieht bei beliebtem Service die Reißleine – Kunden schauen in die Röhre

Amazon-Kunden können dank Trick sparen

Wer an Weihnachten in Sachen Gutschein leer ausging, der kann an diesen trotzdem herankommen. Mit gleich drei Tricks können Kunden an die begehrten Geldkarten gelangen – dafür müssen sie allerdings zuvor in Eigenleistung gehen.

+++ Amazon Prime: Jetzt ist es offiziell! DAFÜR müssen Kunden schon bald tiefer in die Tasche greifen +++

So können Amazon-Gutscheine etwa durch die Teilnahme an Umfragen herausspringen. Bei Portalen wie Mingle, Norstratpanel oder Meinungsort können Kunden so etwa Fragen beantworten oder sogar neue Produkte testen, berichtet „Futurezone“. Wer genug Punkte durch seine Teilnahme gesammelt hat, der kann diese etwa in Amazon-Gutscheine umwandeln lassen. Wem das allerdings zu aufwendig ist, der kann sich auch auf andere Art und Weise eine Geldkarte verdienen.

Spiele oder Verträge lassen Kunden sparen

Wenn du eher der Spieler-Typ bist, dann kannst du auch durch deine Teilnahme an Games einen Amazon-Gutschein absahnen. So etwa bei Anwendungen wie Mistplay oder Cash Giraffe, die du dir auf dein Handy aus dem Google Play Store herunterladen kannst.

Das könnte dich außerdem interessieren:

Bei so manchem Vertragsabschluss winkt eine der begehren Geschenkkarten aber auch als Belohnung, zum Beispiel für Neukunden der Postbank, DKB oder comdirect nach wirksamer Unterschrift. Bis zu 250 Euro Prämie können auf den Amazon-Gutscheinen landen. Allerdings solltest du dir vorher intensiv Gedanken machen, ob sich der Vertragsabschluss für dich am Ende auch wirklich lohnt.