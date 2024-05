Sparkasse: Störung in ganz Deutschland – was Kunden jetzt wissen müssen

Störungen im Onlinebanking sind keine Seltenheit. Erst vor wenigen Tagen gab es bei der Postbank einen großflächigen Ausfall mit Tausenden Betroffenen (wir berichteten ausführlich). Auch vor anderen großen Instituten wie der Sparkasse machen solche Störungen nicht Halt – so auch gerade jetzt wieder. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Am Freitag (24. Mai) meldeten Tausende Kunden der Sparkasse eine Störung im Online-Banking. Dieser Umstand führte bei vielen Betroffenen zu Unannehmlichkeiten, da Dienste rund um den Zahlungsverkehr, das Einsehen des Kontostands und Transaktionen nicht nutzbar waren.

Sparkasse: Tausende Kunden melden Störung

Die Probleme bei der Sparkasse reichten von Schwierigkeiten beim Login-Vorgang bis hin zu Fehlermeldungen in der Banking-App und beim Push-TAN-Verfahren, das für Transaktionen eine TAN über das Smartphone bereitstellt. Allerdings waren die Beeinträchtigungen nicht bei allen Kunden gleich, wie „Netzwelt“ berichtete. So wurde beispielsweise festgestellt, dass in Hamburg sowie im Raum Düsseldorf der Zugriff auf das Onlinebanking ohne Probleme möglich war.

Viele andere Nutzer waren aber sehr wohl betroffen. Immerhin gab es mehr als 2.000 Störungsmeldungen. Und so machte sich das Institut an die Fehlersuche.

Inzwischen sind die Ausfälle behoben. Von den 351 Sparkassen in Deutschland seien mehr als 150 betroffen gewesen, berichtet das Portal „FinanzBusiness“. Die Störung habe sich aber jeweils nur auf das Onlinebanking und die Sparkassen-App ausgewirkt, nicht auf Geldautomaten oder andere Angebote. Die genaue Ursache sei noch nicht genau bekannt, wie „FinanzBusiness“ vom IT-Dienstleisters der Sparkassen „Finanz Informatik“ erfahren hat. Man bitte die Kunden allerdings um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.