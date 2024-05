Telekom, Postbank & Co.: Mega-Störung macht Kunden rasend – „Zu tief ins Glas geschaut?“

Bundesweit sind offenbar Tausende Nutzer von IT-Störungen betroffen. Auf einschlägigen Portalen häufen sich Meldungen, dass es insbesondere bei Telekom, Postbank & Co. Probleme geben soll.

Neben diesen beiden Konzernen seien aber auch Kommunikationsunternehmen wie 1&1 und O2 betroffen, berichtet „Focus Online“.

Telekom, Postbank & Co.: Störung bei Magenta TV und Online-Banking

Die Deutsche Telekom teilte am Dienstagmorgen (21. Mai) auf „X“ (vormals Twitter) zunächst mit, dass es aktuell technische Probleme mit Magenta TV gebe. Den Nutzer-Kommentaren war jedoch zu entnehmen, dass bundesweit auch Telefonanschlüsse nicht funktionieren.

Wenig später ergänzte die Telekom, dass weitere Systeme betroffen seien, so zum Beispiel die „MeinMagenta-APP“, das Aufladen von Prepaid-Guthaben beim Mobilfunk sowie die Registrierung von IP-Telefonie. Auf dem Portal „allestörungen.de“ meldeten zeitweise rund 3100 Nutzer, dass sie ein Problem hätten. Die Zahl der tatsächlich Betroffenen in Deutschland dürfte erheblich höher liegen. „

Telekom-Kundin sauer: „In letzter Zeit häufen sich die Probleme“

„Ihr habt das ganze Netz lahmgelegt“, beschwert sich ein Telekom-Kunde auf „X“. Ein anderer beklagt sich so: „Kein Frühstück TV schauen können :(“ Diese Kundin ist so richtig verärgert: „Es funktioniert ja noch nicht einmal die App oder der Link von Ihnen, man zahlt ne Menge und dann das, in letzter Zeit häufen sich die Probleme aber…. sehr ärgerlich.“ Und ein weiterer Kunde ergänzt: „Bei mir zurzeit kein Telefon. Leider in der Zeit sehr wichtige Anrufe verpasst. Wirklich nicht schön.“

An der Störungsbeseitigung wird mit Hochdruck gearbeitet“, hieß es vonseiten der Telekom. Für Magenta-Kunden gab es übrigens erst vor wenigen Tagen eine schlechte Nachricht (>>> hier mehr dazu).

Was die Postbank betrifft, so beschweren Kunden sich, dass der Log-in zum Online-Banking nicht mehr funktioniere – sowohl online am PC als auch mobil in der App. „Allestörungen.de“ verzeichnete am Dienstagmorgen etwa 1000 Meldungen. Manchen Kunden merkte man direkt an, dass sie die Situation alles andere als erfreulich finden. So schreibt zum Beispiel ein Nutzer auf „X“: „Postbank, was los? Pfingsten zu tief ins Glas geschaut?“

Neben der Postbank selbst ist offenbar auch deren Konzernmutter Deutsche Bank betroffen. Dort gebe es Probleme bei Überweisungen sowie beim Abrufen des Kontostands, berichten Kunden.

Das ebenfalls von Störungen betroffene Kommunikationsunternehmen O2 gibt den „schwarzen Peter“ an die Telekom weiter. So hat die „Bild“ von O2 die folgende Stellungnahme erhalten: „Aufgrund einer Störung bei unserem technischen Vordienstleister Deutsche Telekom, dessen Infrastruktur wir teilweise für unsere Festnetzprodukte (Glasfaser, VDSL) nutzen, kann es derzeit auch bei einem Teil der o2-Festnetz-Kunden zu Einschränkungen kommen.“ Handy-Kunden von O2 sind nicht betroffen, da ein eigenes Mobilfunknetz betreibt.

Wir berichten weiter.