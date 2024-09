Aldi haut einen raus – Kunden von Lidl und Kaufland machen plötzlich große Augen

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen das Geld aus vielerlei Gründen – von der Inflation bis zum Ukraine-Konflikt – in den Familien alles andere als locker sitzt, müssen viele Verbraucher im Supermarkt besonders genau auf das Preisschild schauen. Kein Wunder also, dass im Internet regelmäßig Diskussionen darüber entbrennen, wo es denn nun am günstigsten ist. Aldi, Lidl oder doch Kaufland oder Rewe? Eine einheitliche Antwort auf diese Frage wird es wohl nie geben.

Lidl und Kaufland haben in letzter Zeit bei einigen beliebten Produkten an der Preisschraube gedreht – davon profitieren die Kunden enorm. Doch nun zieht Konkurrent Aldi nach und senkt die Preise sogar noch weiter.

Aldi: Preissenkungen bei Zucker und Mehl

Lidl und Kaufland, die beide zur Schwarz-Gruppe gehören, haben zum 16. September an der Preisschraube gedreht, und zwar ausgerechnet bei Zucker, einem der Produkte, die in den vergangenen Monaten besonders teuer geworden sind. So sinkt bei Lidl der Preis für Zucker in der 1-Kilogramm-Packung von 1,49 Euro auf 0,99 Euro und für Puderzucker in der 250-Gramm-Packung von 0,49 Euro. Ähnlich sieht es bei Kaufland aus: Der Zucker der Eigenmarke K-Classic kostet beispielsweise 0,99 Euro statt 1,49 Euro. Mehr dazu in diesem Artikel.

+++ Aldi, Lidl & Co: Vorsicht beim Urlaubs-Einkauf in Spanien – sonst wird’s peinlich +++

Doch wer als Kunde von Lidl und Kaufland denkt, dass es dort jetzt am günstigsten ist, wenn es um Zuckerprodukte geht, der irrt. Denn auch Aldi gibt Gas. Einen Tag nach den Preisanpassungen der Konkurrenz haben auch Aldi Nord und Süd ihre Zuckerpreise angepasst. Und einen Tag später folgte der nächste Hammer: Auch die Preise für Weizenmehl gingen bei Aldi deutlich nach unten, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtete. Damit hat Aldi eine neue Preisrunde eingeläutet. Eine 1-Kilogramm-Packung Zucker kostet nur noch 0,89 Euro – 10 Cent weniger als bei Lidl!

Und das Weizenmehl der Eigenmarke „Back Family“ kostet jetzt nur noch 0,59 Euro pro Kilogramm. Eine durchaus erfreuliche Reaktion, denn durch den Ukraine-Konflikt sind die Preise für Getreideprodukte wie Weizenmehl massiv gestiegen. Die Rohstoffmärkte erholen sich langsam, was sich in den Preissenkungen bemerkbar macht. Dies ist besonders erfreulich, da nun die kalte Jahreszeit und damit die Backsaison beginnt, in der Mehl und Zucker benötigt werden. Und was das betrifft, senkt Aldi die Preise deutlich!