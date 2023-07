Überraschung! Aldi Talk-Kunden erhalten erneut mehr Datenvolumen. Anfang Juni überraschte Aldi Talk seine Kunden bereits mit mehr Gigabyte – sowohl für die All-Net-Kombi-Pakete als auch für die Jahrespakete.

Beim Preis blieb allerdings alles beim Gleichen – sehr zur Freude der Kunden. So verfährt der Mobilfunkanbieter nicht zum ersten Mal. Doch jetzt bricht er mit dieser Tradition.

33 Prozent mehr Datenvolumen „zu gleichen Konditionen“ – so steht es zumindest aktuell noch in den SMS, die Aldi Talk verschickt. Statt der bisherigen drei Gigabyte im Kombi-Paket S kannst du ab sofort vier GB verdaddeln. Das M-Paket wächst von sechs auf acht GB an und L von zwölf auf 16.

Selbst die Jahrespakete stocken auf. Aus den zwölf GB im XS-Jahrespaket werden nun 15, bei S kommen sogar zehn GB drauf und bei L kannst du jetzt mit 20 GB mehr im Internet unterwegs sein. Auf den ersten Jubel folgt jedoch nun die bittere Erkenntnis. Das mit „gleichen Konditionen“ gilt wohl nicht mehr lange, wie „Techbook“ berichtet.

Aldi Talk wird teurer

Ab dem 11. Juli soll nicht nur das Datenvolumen ein weiteres Mal aufgestockt, sondern auch der Zugriff auf das 5G-Netz von O2 ermöglicht werden. Für die Kunden steigt dann aber mit dem zusätzlichen Service auch der Preis für das eigene Prepaid-Paket. Die Anpassung gilt dann für alle drei All-Net-Flats (S, M, L).

Das 5G-Netz von O2 verspricht eine stabilere Verbindung zum Internet bei einer schnelleren Maximalgeschwindigkeit als bei LTE. Der zweite Vorteil der Anpassung ist, dass den Kunden nun sogar noch mehr Datenvolumen zur Verfügung stellt. Hier die neuen Konditionen im Überblick:

Kombi-Paket S M L altes Datenvolumen 3 GB, 4 GB 6 GB, 8 GB 12 GB, 16 GB neues Datenvolumen 6 GB 12 GB 20 GB alter Preis 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro neuer Preis 8,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro Quelle: Techbook

Das Datenvolumen erhöht sich je nach Paket um zwei bis vier Gigabyte. So wird das M-Paket aber auch einen Euro teurer und die anderen jeweils zwei Euro. Das hält sich zwar in Grenzen, dennoch ist es ärgerlich für die Kunden.

Preise steigen mit dem Angebot

Das Argument des Preises steht hier zwar in einem neuen Verhältnis, doch bleibt es ausschlaggebend für die Kunden. Die dürften sich über die Steigerung ärgern. Viele brauchen nämlich überhaupt nicht so viel Datenvolumen – oder haben überhaupt kein 5G-fähiges Handy und können überhaupt nicht von der Verbesserung profitieren. Aufs ganze Jahr gerechnet müssen sie nun über eine Monatszahlung mehr tätigen – oder sich einen anderen Anbieter suchen.