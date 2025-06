Werbung lockt zahlreiche Aldi-Kunden an – im Laden erleben sie eine Achterbahn der Gefühle

Woche für Woche erledigen Kunden ihre alltäglichen Einkäufe bei Aldi. Schließlich hat der Discounter von Lebensmitteln bis hin zu Haushaltsprodukten so einiges im Angebot. Doch regelmäßig löst der Händler mit bestimmten Aktionsprodukten einen absoluten Hype aus!

Auch jetzt ist es wieder so weit: Bei Aldi Nord können sich wahre Fans des Discounters jetzt wieder im Stil ihres Lieblingsladens kleiden! Beim neuesten Merch-Drop bietet Aldi Nord einmal mehr Klamotten im klassischen Aldi-Blau an – und natürlich auch mit dem prägnanten Logo des Discounters. Und die Kunden? Die können ihre Emotionen kaum im Zaum halten. Von Begeisterung bis Enttäuschung ist alles dabei.

Aldi-Kollektion löst Hype aus

Die Aldi-Kollektionen lösen sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd regelmäßige Kunden-Anstürme aus. Jeder will ein Stück der begehrten Aldi-Outfits ergattern, die meist nur direkt im Laden und nicht online erhältlich sind. Bei Aldi Nord ist die neueste Kollektion seit Montag (23. Juni) erhältlich.

„Kann man so 1. Date?“, fragt Aldi Nord auf Instagram – und zeigt das aktuelle Aldi-Nord-Shirt, die passenden Shorts und natürlich die dazugehörigen Adiletten. Oder doch eher „Aldi-letten“?

„Bierkönig-Outfit gesichert“

Die Kunden sind von der Kollektion jedenfalls hellauf begeistert, wie aus den Kommentaren unter dem Beitrag hervorgeht. Ein Auszug:

„Bierkönig-Outfit gesichert!“

„Ein Traum“

„Extra am ersten Urlaubstag um 7 Uhr zu Aldi.“

„Da fehlt noch ein Fischerhut!“

„Hab mir (fast) alles aus der Kollektion gekauft und liebe es“

Gleichzeitig gibt es jedoch auch mehrere enttäuschte Rückmeldungen. Nicht, weil den Kunden die Ware nicht gefällt – sondern weil der Ansturm auf die Klamotten so groß ist, dass die limitierten Produkte schon nach kurzer Zeit ausverkauft waren. „10 Uhr schon alles weg“, beschwert sich eine Kundin bereits am ersten Aktionstag. Und auch ein anderer Aldi-Fan ist ernüchtert: „Leute, ich war in drei verschiedenen Aldi-Märkten und überall waren die Sachen schon ausverkauft.“