Vodafone, O2 und Telekom sammeln deine Daten! DAS kannst du dagegen tun

Anhand der persönlichen Daten können Unternehmen viel über ihre (potentiellen) Kunden erfahren. Fast jeder Verbraucher ist heutzutage Besitzer eines Smartphones. Es gibt verschiedenste Netzanbieter, zu den bekanntesten zählen unter anderem Vodafone, O2 und Telekom – auch sie sammeln deine Daten.

Doch damit nicht genug, denn oftmals verkaufen Vodafone, O2 und Telekom die Daten zu Werbezwecken an Dritte weiter. Das gefällt jedoch nicht jedem. Wenn du dagegen bist, musst du jedoch selbst aktiv werden.

Vodafone, O2 und Telekom: SO legst du Widerspruch ein

Vorab sei gesagt: Bei manchen Netzanbietern ist der „Widerspruch zur Nutzung meiner Daten“ in wenigen Sekunden und Klicks erledigt. Bei anderen wird es dagegen etwas mühseliger. O2-Kunden haben es relativ leicht. In den FAQ ist die Vorgehensweise sehr genau erklärt. Sowohl im Browser als auch in der App findest du alles wichtige unter „Meine Daten“. In deinem Konto kannst du unter „Nutzung Ihrer Daten“ genau festlegen, welche Daten dein Netzanbieter verarbeiten darf. Scrollst du bis nach ganz unten, kannst du auch der kompletten Nutzung mit nur einem Klick widersprechen.

Auch per SMS kannst du entweder einwilligen oder widerrufen, wie auf der Website zu lesen ist. Mit einer SMS an 2021 (kostenfrei innerhalb Deutschlands) und dem Inhalt „Widerspruch“ ist der Vorgang abgeschlossen. Bei der Telekom haben Kunden ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Dafür benötigt es jedoch ein paar mehr Schritte.

Bei Vodafone wird es komplizierter

Im Konto findet sich der Button „Mein Services“. Anschließend klickst du auf „InfoService“. Mit wenigen Klicks kannst du nun den Status deiner Einwilligungen ändern. Alternativ kannst du den Widerruf auch per Mail an widerruf@telekom.de schicken. Oder du nutzt den Opt-Out-Service. Als erstes wird der Kunde auf der Website nach Vorwahl und Telefonnummer gefragt. Anschließend klickst du auf den Button „Bitte Code zusenden“. Innerhalb weniger Sekunden sollte der vierstellige Zahlencode auf deinem Smartphone erscheinen. Trage ihn in das dafür vorgesehene Feld ein und drücke ein letztes Mal auf „Code abschicken“, um den Widerruf abzuschließen.

Noch mehr News:

Um bei Vodafone dein Recht auf Widerspruch einzulegen, musst du einen umständlicheren Weg gehen. Beim sogenannten Datenschutz-Service muss zunächst ein Antrag auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Widerspruch gestellt werden. Was übrigens auch per App oder Brief möglich ist. Doch mit ein paar Klicks ist es wie bei den Konkurrenten Telekom und O2 nicht getan.