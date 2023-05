Telekom schockt Kunden: Dienst komplett eingestellt – Geräte nutzlos

Die Telekom hat einen echten Hammer verkündet – und der ist alles andere als erfreulich für die Kunden. Ein Dienst wird eingestellt, verschwindet Ende Juni für immer. Ärgerlich vor allem für die Nutzer, die sich für teuer Geld extra ein Gerät für den Service gekauft haben.

2019 startete die Telekom eine Attacke auf die ganz großen Tech-Unternehmen der Welt. Der floppte, wie sich jetzt zeigt. Der Dienst verschwindet wieder, die Endgeräte der Telekom werden mit der Einstellung praktisch wertlos. Geld zurück? Gibt es beileibe nicht für alle.

Telekom stellt Flop-Dienst wieder ein

„Ob das gut geht?“, dürfte sich so mancher gefragt haben, als die Telekom 2019 mit reichlich Verspätung auf einen Hype-Zug aufspringen wollte. Amazons Alexa hatte längst die Wohnzimmer in aller Welt erobert, Apple war mit Siri und Homepod nachgezogen und auch Google ließ sich nicht lange bitten, einen Smartspeaker mit eigenem Sprachassistenten auf den Markt zu bringen. Da kam plötzlich der deutsche Telekommunikations-Gigant um die Ecke und wollte auch mitmachen.

„Hallo Magenta“ hieß der Sprachassistent, der die Tech-Giganten das Fürchten lehren sollte. Passend dazu gab es ein eigenes Endgerät, den Magenta-Speaker. So richtig durchsetzen wollte sich das Gerät und der Assistent allerdings nicht. Und nachdem Samsung mit Bixby und Microsoft mit Cortana bereits krachend gescheitert waren, standen die Zeichen für die Telekom-Innovation schon ziemlich schlecht.

„Hallo Magenta“ wird Ende Juni beerdigt

Jetzt folgt das böse Erwachen für die Nutzer: Die Telekom hat den Flop eingesehen und angekündigt, den Dienst komplett einzustellen. „Leider“, so erklärt der Anbieter, „habe sich das Angebot nicht wie erhofft im Markt durchsetzen können“. Es wird am 30. Juni in die ewigen Technik-Jagdgründe eingehen.

Mit einem Update wird „Hallo Magenta“ beerdigt. Ärgerlich für die Kunden, die für teuer Geld einen der Speaker gekauft haben. Die 99 Euro teuren Geräte werden praktisch nutzlos. Kein Sprachassistent mehr, auch das Telefonieren und das Steuern des Smart Homes über das Endgerät wird nicht mehr möglich sein. Lediglich als Bluetooth-Box kannst du das Teil noch verwenden.

Wer das nicht will, kann das Gerät mit Kaufbeleg an die Telekom zurückschicken und kriegt sein Geld zurück. Allerdings nur, wenn du es nach dem 30. Juni 2021 gekauft hast. Für spätere Käufe besteht kein Anrecht auf Rückerstattung. So mancher Kunde wird damit ganz im Regen stehen gelassen.