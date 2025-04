Aldi geht den nächsten Schritt – das gab es noch nie

Wer bei Aldi Süd einkaufen möchte, hat in Deutschland die Qual der Wahl. Das gilt nicht nur für die Lebensmittel, sondern auch für die Stores an sich. Nach Angaben der Website betreibt das Unternehmen mit Sitz in Mülheim insgesamt rund 2.000 Filialen in Süd- und Westdeutschland.

Auch in anderen Ländern ist der Discounter bereits gut vertreten. Filialen gibt es in Österreich, USA, UK, Irland, Australien, Schweiz, Slowenien, Ungarn, Italien und China. In China gibt es nach Angaben der Website allerdings noch die wenigsten Stores und weit verbreitet sind sie dort auch nicht.

Aldi geht nächsten Schritt

Auf der chinesischen Website heißt es: „Aldi eröffnete im Juni 2019 seine ersten Pilotfilialen in Shanghai. Derzeit ist Aldi in ganz Shanghai vertreten.“ Jetzt sollen nach Angaben des „Handelsblatt“ weitere Filialen eröffnen.

+++ Passend dazu: Rewe, Edeka und Co.: Insiderin deckt auf, was „die Verbraucher nicht verstehen“ +++

Demnach sei eine Neueröffnung am 19. April in Wuxi geplant. Eine weitere soll es bald auch in Suzhou geben. Nach Angaben des „Handelsblatt“ handelt es sich dabei dann um die ersten Filialen außerhalb von Shanghai. Das gab es noch nie!

+++ Auch interessant: Rewe hat dicken Ärger am Hals – schuld ist das Bonus-Programm! +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

China-Chef verkündet großes Interesse

Schon vor drei Jahren erklärte Aldi-China-Chef Roman Rasinger dem „Handelsblatt“: „China ist und bleibt einer der interessantesten Märkte in allen Bereichen.“ Wie die beiden neuen Stores künftig bei den Kunden vor Ort ankommen, bleibt allerdings abzuwarten.

Hier mehr lesen:

Übrigens: In den USA kommt Aldi Süd bei den Kunden richtig gut an, weshalb das Unternehmen dort noch dieses Jahr mindestens 225 neue Filialen eröffnen möchte. Lidl hingegen ist im Vergleich chancenlos (>>> hier mehr dazu erfahren)