Lidl am Ende – hier hat der Discounter gegen Aldi keine Chance

Wer einkaufen geht, hat die Qual der Wahl, denn die Liste der Supermärkte und Discounter ist lang. Neben Rewe, Edeka, Kaufland und Co. stehen vor allem Lidl und Aldi in ständiger Konkurrenz. Sie locken Kunden deshalb immer wieder mit neuen Angeboten an.

Trotz aller Bemühungen steht jetzt aber fest: In einer Region ist Lidl gegen Aldi absolut chancenlos.

Lidl: Hier ist der Discounter chancenlos gegen Aldi

Nicht nur in Deutschland sind die Discounter vertreten, sondern auch in den USA. Dort hat Lidl zuletzt vieles versucht, um mit Aldi mitzuhalten: Im März holte US-Chef Joel Rampoldt vier neue Manager in die Führungsetage. Im Herbst versuchte man es dann mit einem neuen Markenauftritt des Unternehmens.

Zusätzlich hat Lidl zahlreiche Filialen geschlossen, die sich nicht rentiert haben. Dafür wurden Neue in anderen Regionen eröffnet. Das Ganze hat offenbar nichts gebracht, denn das Unternehmen hat immer noch mit Verlusten zu kämpfen.

Discounter im Vergleich: bittere Bilanz für Unternehmen

Besonders bitter dürfte ein Blick auf die Erfolge der direkten Konkurrenz sein: Aldi Süd möchte sich dieses Jahr offenbar erweitern und mindestens 225 neue Filialen eröffnen. Das wären 50 Filialen mehr als Lidl in den letzten acht Jahren in den USA eröffnet hat.

Auch wenn Lidl das Wachstum durch Übernahmen beschleunigt, wird es für das Unternehmen schwierig. Denn selbst da ist Aldi klar auf der Überholspur und sicherte sich letztes Jahr die Supermarktketten Harveys und Winn-Dixie. Dadurch gewann Aldi ganze 220 Standorte hinzu. Aldi hat Lidl in den USA somit klar abgehängt. Was die Zukunft bringt, bleibt allerdings abzuwarten.