Rewe, Edeka und Co.: Insiderin deckt auf, was „die Verbraucher nicht verstehen“

In der heutigen Zeit bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen zu gehen, kann den einen oder anderen Kunden ganz schön Nerven kosten. Ob überfüllte Filialen, leere Regale oder lange Schlangen an den Kassen – nicht immer gestaltet sich das Einkaufen im Supermarkt oder Discounter so entspannt.

Aktuell kommen dazu immer mehr vermeintliche Sonderangebote, Extra-Rabatte oder Bonuspunkte-Fluten bei Rewe und Co. auf einen zu. Kein Wunder, dass da viele Verbraucher ziemlich verwirrt sind. Und das ist auch einer Expertin aufgefallen…

Werben Rewe & Co. mit Mogel-Packung?

In vielen Prospekten wird oftmals mit Angeboten oder besonderer Punkteausbeute bei den etlichen Bonusprogrammen geworben. Rewe, Edeka und Co. sind da keine Ausnahme – denn auch Netto ist da kürzlich in ein kleines Fettnäpfchen getreten. Dabei ging es im Speziellen um Payback-Punkte, die man hätte sammeln können. Doch wo war hier genau der Haken?

+++Rewe hat dicken Ärger am Hals – schuld ist das Bonus-Programm!+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf einer Doppel-Seite warb Netto mit verschiedensten Artikeln und versprach dabei einen Payback-Punkte-Regen von 3.000 Punkten. Schaute man sich das Prospekt aber genauer an, fiel auf, dass darunter auch eine Reise war. „Natürlich ist es in Ordnung, mit Rabatten zu werben. Aber wir finden, die Händler machen das noch nicht so, dass Verbraucher das verstehen“, erklärt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin gegenüber „ntv“.

+++Netto: Kunde bezahlt an der Kasse – dann wird es unheimlich+++

Kunden sparen am Ende nichts

Und tatsächlich: Nur mit dem Kauf einer Reise im Wert von 799 Euro wären Kunden auf die versprochenen 3.000 Payback-Punkte gekommen. „Da habe ich am Ende nichts gespart, wenn ich die Reise nicht sowieso gemacht hätte“, erklärt die Verbraucherschützerin weiter.

Mehr Themen:

Netto hingegen sieht in dieser Darstellung kein Problem. „Es ist eindeutig ersichtlich, dass die bis zu 3.000 Payback-Punkte nur dann erreicht werden können, wenn alle auf der Doppelseite abgebildeten Artikel und zusätzlich die angegebene Reise gebucht wird“, heißt es in einem Statement des Discounters.