Netto: Kunde bezahlt an der Kasse – dann wird es unheimlich

Auf der Arbeit, im Fitnessstudio oder aber beim Einkaufen bei Netto, Edeka und Co. kann es immer mal passieren, dass einem eine Person besonders ins Auge springt und man sich ein klein wenig verliebt. Für viele Menschen bedeutet dieser „Crush“, dass sie gerne zu besagtem Ort gehen und sich freuen, die Person zu sehen.

Oft kennen die Verliebten sie allerdings nur vom sehen und haben noch kein Wort mit ihr gesprochen. Dieser Netto-Kunde befindet sich in einer ähnlichen Situation, doch schießt eindeutig über das Ziel hinaus.

Netto: Kunde überlegt Unheimliches

Auf der Social-Media-Plattform „reddit“ postet ein User ein Foto eines Beitrags der Plattform „gutefrage.net“. „Bitte lass es Satire sein…“, kommentiert der User den Beitrag. In diesem steht Folgendes: „Bei uns im Netto gibt es eine junge Kassiererin, welche ich sehr schön finde“, dann folgt eine unheimliche Beichte: „Ich habe gestern Abend beim Netto gewartet und bin ihr ganz vorsichtig gefolgt und weiß jetzt, wo sie wohnt“, gesteht der Verfasser des Posts.

Die Kassiererin habe letztens „ciao ciao“ zu ihm gesagt und „das sagt sie normalerweise nie. Ich glaube sie findet mich auch ganz gut“, interpretiert der gutefrage-Nutzer in die Verabschiedungsformel der Frau. Und es kommt noch unheimlicher, als er seine Frage stellt…

„Da braucht jemand Pfefferspray“

„Soll ich sie heute Abend so gegen 22 Uhr besuchen kommen und schauen, was sich ergibt oder ob sie mich abweist?“, fragt der Netto-Kunde das Internet. Viele User können die Frage gar nicht ernst nehmen. „Nicht zu vergessen den Liebesbrief aus aus Zeitungen ausgeschnittenen Buchstaben (du willst dich doch nicht sofort zu erkennen geben, oder?)“, kommentiert eine Userin offensichtlich sarkastisch und spielt auf die unheimliche Ähnlichkeit zu einem Stalker an. Ein Nutzer schreibt: „Frauen lieben nichts mehr, als wenn zufällige Männer vor der Tür stehen.“

Andere Nutzer sehen keinen Spaß in der offensichtlich mit „Nein“ zu beantwortenden Frage des Netto-Kunden: „Das ist nicht mal lustig. Wegen solchen Leuten trauen sich Millionen Frauen abends nicht nach draußen…“, so eine Userin. „Da braucht jemand Pfefferspray“ oder „Ich sage nie wieder ‚ciao ciao‘ zu jemandem“, heißt es in zwei weiteren Kommentaren.