Aldi mit besonderem Böller-Angebot zu Silvester – doch Millionen Kunden schauen in die Röhre

Das Jahr neigt sich dem Ende. Pünktlich zu Silvester werden allerdings auch wieder die Diskussionen rund um das Feuerwerk am 31. Dezember aufgewärmt. Während viele Günde für und gegen das bunte Treiben am Nachthimmel sprechen, hat Aldi sich ein besonderes Konzept überlegt.

Von dem neuen Aldi-Angebot können allerdings nicht alle profitieren. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Aldi startet besondere Kampagne

Jedes Jahr entfacht die Debatte um das Silvester-Feuerwerk aufs Neue. Viele wollen auf die Tradition zum Jahreswechsel nicht verzichten. Nicht selten verletzten sich jedoch Menschen beim Zünden der Raketen. Deswegen sprach die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein allgemeines Böller-Verbot aus, um die ohnehin schon überlasteten Krankenhäuser zu schonen.

Befürworter dieses Verbots betonen außerdem, wie laut und umweltschädigend die Silvesterraketen seien. Diesen Argumenten versucht Aldi nun an den Kragen zu gehen. Der Discounter bietet in diesem Jahr umweltfreundliche Feuerwerkskörper an. Ab dem 29. Dezember ist das Sortiment um einige Raketen und Sprüh-Kerzen reicher.

Diese sollen ohne die laute Zerlegerladung im Vergleich zu herkömmlichem Feuerwerk deutlich leiser sein. Zudem achtet der Hersteller bereits bei der Produktion auf eine Kompensation der CO2-Emissionen. Allerdings können nicht alle Kunden von dem besonderen Angebot profitieren.

Aldi Kunden schauen in die Röhre

Mit umweltfreundlichen Produkten startet nämlich nur Aldi NORD in das neue Jahr. Bei Aldi SÜD werden die Kunden vergeblich nach den grüneren Böller-Alternativen suchen. Wir haben bei dem Unternehmen nachgefragt.

„ALDI SÜD richtet sein Angebot grundsätzlich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus. Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse an Feuerwerk zu Silvester sehr groß ist. Aus diesem Grund wird ALDI SÜD verschiedene Produkte für das Silvester-Feuerwerk anbieten“, erklärt eine Sprecherin dieser Redaktion. Zu konkreten Aktionen sowie zu den genauen Mengen wollte sie sich nicht äußern.