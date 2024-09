Aldi-Kunde rastet bei diesem Anblick völlig aus – „Pure Abzocke“

Schon auf dem Parkplatz geht es los. Nicht nur im Aldi können die Kunden vom Service des Discounters profitieren, auch schon davor. Auf dem Parkplatz finden sie seit wenigen Jahren E-Ladesäulen. Wer ein E-Auto besitzt, kann es während des Einkaufs auf dem Parkplatz abstellen und dort aufladen – gegen eine Gebühr versteht sich.

Und genau über die regt sich ein Aldi-Kunde auf. Die ist wie auch der Sprit-Preis bei allen Anbietern unterschiedlich hoch. Doch sind die Abweichungen hierbei enorm.

Aldi Süd: Kunde wettert über Konkurrenz

„Aldi Süd, so geht Elektromobilität“, lobt der Kunde den Discounter. Er findet den Service auf den Parkplätzen einfach, praktisch und günstig. „Ranfahren, Stecker rein, mit EC-Karte bezahlen, laden. Und das für 29 c/kWh für grünen Strom!“ Doch warum kann es nicht überall so sein, fragt sich der Facebook-Nutzer.

„So sollte es überall sein … sollte man denken.“ Doch hat der Mann während seiner Karriere als E-Autofahrer schon ganz andere Preise erlebt. „Den Vogel schießt die Energie Calw GmbH in diesem Landkreis ab.“ Dabei geht es um die den Landkreis Calw im Nordschwarzwald von Baden-Württemberg.

Aldi Süd ist nichts dagegen – „Abzocke“

Wie teuer kann es in dieser ländlichen Gegend wohl sein? „Gnadenlose 89 c/kWh werden hier verlangt“, beschwert sich der Zapfer und zieht den direkten Vergleich. „Das ist so, also würde ich für einen Liter Diesel an der Tankstelle 4,80 € bezahlen. Das ist pure Abzocke.“

Das dürften sicher auch andere E-Autobesitzer so sehen. Sie loben grundsätzlich das Angebot der Discounter. „Ich war gestern bei Lidl, 0,48 Cent für DC-Laden, das ist auch noch ziemlich fair“, kommentiert ein Nutzer den Facebook-Beitrag. Da kann der Ersteller nur zustimmen.