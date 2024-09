Aldi, Lidl und Co. mit großer Neuheit – Kunden müssen zweimal hinschauen

Wer bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen geht und sich die Verpackungen der Produkte genauer anschaut, dem fallen wahrscheinlich die vielen verschiedenen Labels, die es so gibt, auf. Von den allgemein bekannten Einstufungen der Lebensmittel wie die Haltungsform der Tiere bei Fleisch oder dem Bio-Gütesiegel gibt es noch viele weitere Labels, deren Bedeutung Kunden nicht einmal kennen. Neben dem deutschen Bio-Siegel oder dem Demeter-Siegel gibt es auch noch Begriffe wie ökologisch oder regionale Hinweise.

Zu diesen bereits existierenden Labels wird nun ein neues Siegel im Lebensmitteleinzelhandel dazukommen.

Aldi, Lidl und Co.: Neues Herkunftszeichen

Der Lebensmitteleinzelhandel hat damit begonnen, lizenzierte Produkte wie frisches Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch, Eier, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie bestimmte Milchprodukte mit dem neuen Zeichen „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ zu kennzeichnen. Das gab die Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL) e. V. in Zusammenarbeit mit Handel, Industrie und Landwirtschaft bekannt. Das neue Zeichen garantiert, dass alle Produktionsstufen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Deutschland stattgefunden haben.

+++ Aldi, Lidl und Co. bekommen Konkurrenz – Supermarkt mit neuem Konzept in Deutschland +++

Seit der Freigabe des Zeichens im April dieses Jahres hätten Supermärkte wie Aldi Nord und Süd, Lidl, Edeka, Kaufland, Netto Marken-Discount sowie Rewe und Penny gemeinsam mit ihren Lieferanten Verpackungen und Etiketten angepasst, teilte der ZKHL mit. Das Label besteht aus einem weißen Kreis, in dessen Außenrand in schwarzer Schrift „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ steht und in dessen Mitte ein schwarzer Traktor über ein Feld in den Deutschlandfarben fährt.

Produkte aus Deutschland

Das neue Herkunftszeichen bei Aldi, Lidl und Co. soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit der in Deutschland erzeugten landwirtschaftlichen Produkte im Lebensmitteleinzelhandel zu erhöhen. Es garantiert, dass alle Produktionsstufen entlang der Wertschöpfungskette in Deutschland stattgefunden haben. Ziel ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel deutscher Herkunft nachhaltig zu fördern und die heimische Landwirtschaft zu stärken.

Für Kunden von Aldi, Lidl und Co. bedeutet das: bewusster einkaufen und sicher sein, dass man ein Produkt aus Deutschland in den Händen hält. Die ersten Produkte waren bereits im Frühsommer in den Märkten erhältlich. In den kommenden Wochen wird das Sortiment schrittweise erweitert.