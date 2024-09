Aldi: Paukenschlag! Discounter macht mit McFit gemeinsame Sache – Kunden müssen schnell sein

Wie passt DAS denn zusammen? Aldi gehört zu den beliebtesten Discountern in Deutschland, will gute Qualität zu erschwinglichen Preisen anbieten. Und auch Fitnessstudio-Kette McFit hat den Anspruch, für relativ kleines Geld Sport für jedermann anzubieten. Doch dass sich daraus eine Kooperation ergibt, ist dann doch ungewöhnlich.

Doch tatsächlich bietet Aldi seinen Kunden ein spektakuläres Sport-Angebot an. Bis zum 6. Oktober können Interessierte für einen Euro in allen 160 McFit-Studios in Deutschland trainieren! Das Angebot kommt von der Aldi-Sportmarke „Aldi Süd“. Doch es gibt dabei auch einen Haken…

Aldi: Discounter macht mit McFit gemeinsame Sache

Aldi will eigenen Angaben zufolge den Anspruch unterstreichen, der führende Anbieter für ein gesundes und aktives Leben in Deutschland zu werden. Unter dem Motto „Klar kannst du“ will der Discounter die Fitnessbranche „demokratisieren“ und allen die Möglichkeit geben, persönliche Ziele zu erreichen. Man könne sich für die Aktion registrieren und direkt mit dem Training starten.

Den ersten Monat könne man für einen Euro testen, danach zahlt man einen monatlichen Preis von 19,90 Euro. Sollte man sofort kündigen wollen, zahle man einen Gesamtpreis von 20,90 Euro. Ansonsten bietet Aldi flexible Modelle für eine Mitgliedschaft bei McFit an. Man könne wahlweise ab 24,90 Euro für einen, drei, sechs oder zwölf Monate trainieren.

Kunden müssen schnell sein

An der grundsätzlich interessanten Aktion gibt es allerdings zwei Haken, die Kunden bedenken müssen: Sie ist befristet, gilt also nur ein Monat lang. Je länger man wartet, desto weniger mögliche Trainingstage hat man noch übrig, bis der reguläre McFit-Preis fällig wird. Und: Die Aktion läuft bei „Aldi Sports“ unter der Sportmarke von Aldi Süd. Kunden, die im Verbreitungsgebiet von Aldi Nord leben, müssen das Angebot also online abschließen. Der Deal ist für sie nicht an der Kasse möglich.