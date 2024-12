Aldi, Rewe und Co.: Schnäppchen beim Weihnachtseinkauf – SO kannst du ordentlich sparen

„Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen Kling“ schallt es derzeit durch die Gänge von Aldi, Rewe & Co. Und auch an den Kassen wird in der Weihnachtszeit wie am Fließband kassiert und die Kassen klingeln und bimmeln.

Doch trotz aller Schnäppchen und Angebote mussten die Kunden für all die Leckereien und Köstlichkeiten tief in die Tasche greifen. Bis jetzt! Denn mit diesem einfachen Trick kannst du richtig sparen.

Aldi, Rewe und Co.: Rabatt-Jäger aufgepasst – Tipps und Tricks

In diesem Sinne: Immer auf die Uhr schauen und den Wecker stellen. Denn unter der Woche – meist eine Stunde vor Ladenschluss – kann man kräftig sparen. Wenn im Geschäft nichts rabattiert ist, kann man an der Kasse nachfragen. In vielen Fällen wird der Rabatt dann direkt an der Kasse abgezogen. Der Grund dafür? Viele Discounter und Supermärkte wollen nicht auf ihren frischen Produkten sitzen bleiben.

Gerade deshalb drehen auch die Bäckereien an der Preisschraube. Hier lohnt sich der Besuch oft schon zwei Stunden vor Ladenschluss. Da gibt es zunächst 30 Prozent und eine Stunde vor Ladenschluss in der Regel sogar bis zu 50 Prozent. Da kann man sich gleich zwei Packungen Kekse leisten – schließlich sind sie dann billiger.

Apropos Kekse: Auch fleißige Bäcker und (Sonntags-) Bratenbrater können sich freuen, denn laut „Focus“ schauen die Mitarbeiter von Aldi, Rewe & Co. schon morgens in die Kühltheke. Sind dort Fleisch, Fisch, Milch und Joghurt mit kurzer Haltbarkeit zu finden, erhalten diese Produkte automatisch einen Rabattaufkleber.

Fleisch und Fisch: Auch hier kann man bei Aldi, Rewe & Co. sparen

Für Fleisch- und Fischprodukte, die erst in zwei Tagen ablaufen, gibt es üblicherweise 20 Prozent. Liegt das Mindesthaltbarkeitsdatum einen Tag darüber, sind es 50 Prozent. Und wenn die Ware noch am selben Tag verzehrt werden soll, sind es sogar 80 Prozent. Das Gleiche gilt für Milch, Joghurt und Käse.

Wer bei Aldi oder Rewe einkauft, kann nicht nur kräftig sparen, sondern auch richtig schlemmen. In diesem Sinne: Guten Appetit und viel Spaß beim Einkaufen!