Aldi, Rewe und Co. im Preis-Battle – Experte enthüllt, wo es wirklich günstiger ist

Beim Einkaufen geht es längst nicht mehr nur um Geschmack und Auswahl, sondern vor allem um den Preis. Gerade in Zeiten hoher Lebensmittel- und Energiekosten überlegen viele, wo sie besser wegkommen. Aldi, Rewe, Lidl, Edeka? Discounter oder Supermarkt – wer ist besser?

Die Antwort darauf dürfte manch einen Kunden stutzig machen. Denn der harte Preiskampf zwischen Aldi, Rewe und Co. ist härter denn je – und das hat Folgen.

Aldi, Rewe und Co.: Schlagen Discounter wirklich die Supermärkte?

Discounter-Urgesteine wie Aldi und Lidl sind bekannt für niedrige Preise, die sie durch reduzierte Sortimente, den Fokus auf Eigenmarken und kostensparende Warenpräsentation erreichen. Supermärkte wie Rewe und Edeka hingegen setzen dagegen auf größere Vielfalt, Markenprodukte und ein angenehmes Einkaufserlebnis. Diese Unterschiede schlagen sich in der Regel auf die Preise nieder: Discounter sind oft günstiger, Supermärkte bieten mehr Auswahl.

Eine Untersuchung von „SWR Marktcheck“ bei Aldi, Rewe & Co. zeigt nun allerdings: Bei den Eigenmarken gibt es kaum Preisunterschiede zwischen Discountern und Supermärkten. Entscheidend ist, welche Produkte gekauft werden. Basisprodukte wie Butter oder Milch sind oft bei Discountern kurzzeitig günstiger – bis Supermärkte im Preiskampf nachziehen. Hochwertigere Markenprodukte sind in Supermärkten häufig teurer, dafür aber in größerer Vielfalt erhältlich.

Bei Eigenmarken keine großen Unterschiede

Neben dem Preis legen viele Menschen Wert auf ein bequemes Einkaufserlebnis. Supermärkte bieten eine größere Produktauswahl und eine angenehme Atmosphäre, während Discounter vor allem durch Effizienz und Schnelligkeit punkten. Wer alle Produkte an einem Ort kaufen und nicht während seiner Schnäppchen-Jagd verschiedene Läden aufsuchen möchte, ist in großen Supermärkten tendenziell besser aufgehoben.

Ob der Discounter oder der Supermarkt günstiger ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Wer gezielt Eigenmarken kauft, kann überall sparen. Ob bei Aldi, Rewe, Lidl, Edeka oder anderen Geschäften – das tut sich nicht viel. Für günstige Basisprodukte sind Discounter meist die erste Wahl, während Supermärkte mit mehr Komfort und Vielfalt überzeugen. Clever einkaufen heißt letztlich also, Preise zu vergleichen und die eigenen Prioritäten im Blick zu behalten.