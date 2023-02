Aldi, Rewe und Co.: Lieferengpässe auch in Deutschland? Supermärkte mit deutlicher Nachricht an Kunden

Es erinnert an die Zeiten von Hamstereinkäufen und Lebensmittelknappheiten während des Beginns des Ukraine-Krieges… In Großbritannien stehen viele Discounter und Supermärkte vor großen Problemen. Die Märkte bekommen offenbar keinen Nachschub. Vor allem in den Gemüse- und Obstauslagen wird es immer leerer. Ob das Problem bald auch Aldi, Rewe und Co. in Deutschland betreffen wird?

Zumindest in Großbritannien werden deshalb schon jetzt wieder nur Lebensmittel in begrenzten Mengen pro Kunde rausgegeben. Noch sei es nur eine Vorsichtsmaßnahme, doch könnte sich die aktuelle Situation schon bald zu einer wahren Krise für die Kunden von Aldi, Rewe und Co. entwickeln.

Aldi, Rewe und Co.: Engpässe drohen

Bei Aldi und Tesco in Großbritannien gibt es Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Nachschub für die Gemüse- und Obstauslagen. Einige Sorten werden knapp, so können die Marktführer nur noch drei Gurken und eine ebenfalls limitierte Menge an Tomaten und Paprika an die Kunden verkaufen. Der größte Tomatenzüchter warne bereits vor Engpässen bis in den April hinein.

Die Einzelhändler nennen vor allem extreme Wetterlagen in Spanien und Nordafrika als Grund für die drohende Unterversorgung. Denn diese hätten einen Großteil der Erde vernichtet. Warum dann aber Supermärte wie Sainsbury’s und Discounter wie Lidl bisher nicht rationieren, bleibt unklar.

Drohen Engpässe jetzt auch in Deutschland?

Lebensmittelhändler Edeka und Netto geben für uns allerdings Entwarnung. „Wir können die Versorgung unserer Märkte mit ausreichenden Mengen weiterhin sicherstellen.“ Ebenso äußern sich Rewe, Penny und Lidl. Allerdings würden die Schwierigkeiten in Übersee auch Auswirkungen auf Angebot und Preis haben.

Warum es dann in Großbritannien so schlecht läuft? Seit dem Brexit liegen dort die Preise einerseits viel höher – durch Importe und Zölle – andererseits herrscht im Lebensmittelsegment Personalmangel. Aber auch der Krieg in der Ukraine und der sich verschärfende Klimawandel haben Anteil an der Problematik. Hitzewellen gejagt von Frostperioden und schlechtem Wetter haben der Ernte zugesetzt. Daher dürften dort die Lebensmittelpreise künftig noch weiter steigen (mit dpa).