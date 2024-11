Aldi und Rewe: Kunde kippt vom Stuhl, als er erfährt, wo die Billig-Brötchen herkommen

Bei vielen Produkten gibt es Preisunterschiede – je nachdem, in welcher Filiale eines Supermarktes oder eines Discounters man einkauft. Da kann es sich schon lohnen, auch mal die unterschiedlichen Preise der Märkte miteinander zu vergleichen.

Doch nicht immer lohnt sich (nur) der Blick in die Prospekte von Aldi, Rewe & Co. – denn so mancher Laden sorgt heimlich für Täuschung. Und als ein Kunde DAS entdeckte, ließ er seinen Emotionen freien Lauf. Doch mit dieser Reaktion hatte er wohl nicht gerechnet.

Aldi & Rewe: Herstellungsort-Enthüllung – Fakten sorgen für Wirbel

Sechs längliche Brötchen, darauf ein Bild mit allerlei Gemüse und einem Würstchen. Vielen Ikea– und American-Food-Fans ist längst klar, dass es sich dabei um Hot Dogs handelt. Aber genau die kann man nicht nur im Möbelgiganten oder gar im Ausland essen, sondern eben auch selbst machen.

Und was braucht man außer Senf, Zwiebeln, Gurken und Fleisch? Genau – Brötchen. Und jetzt müssen sich Rewe- und Aldi-Kunden nicht mehr fragen, welcher Discounter oder Supermarkt das bessere Produkt hat, denn ein Reddit-Kunde hat herausgefunden, dass beide Märkte das gleiche Produkt verkaufen.

Zumindest, wenn man einen Blick auf den Produktionsort wirft. Beide Produkte stammen nämlich von „La Fournéé Doréé“. Und auch die anderen Adressangaben auf den Verpackungen sind identisch. „Die Nährwertangaben weichen zwar leicht voneinander ab, aber das kann genauso ein Rechentrick sein“, schrieb ein User weiter, nachdem er mehrere Fotos auf Reddit geteilt hatte.

„Was ist das Problem?“: Produkt-Ärger löst User-Verwirrung aus

„Selber Hersteller heißt nicht selbes Produkt. z. B. bei Fisch bekommst du bei Havesta die Filets und beim Aldi die Randstücke. Kann in deinem Beispiel auch ’ne andere Qualität oder Herkunft des Mehls sein“, kritisierte ein anderer Nutzer. „Und was ist nun das Problem? Das gibts bei so vielen Produkten“, wunderte sich auch ein weiter User.

Hier kannst du einen genauen Blick auf die Brötchen von Aldi und Rewe werfen:

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Rewe, Lidl und Co: Auch mit diesem Trick werden Kunden wesentlich getäuscht! Nun sollten Supermarkt- und Discounter-Fans genauer hinschauen – was gemeint ist? Das kannst du HIER nachlesen.