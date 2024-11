Rewe, Lidl und Co.: Jetzt kommt’s raus – mit diesem Trick werden Kunden wissentlich getäuscht

Immer wieder erfährt man von Tricks der Supermärkte, welche die Kunden davon überzeugen sollen, dass Lebensmittel besonders lecker aussehen. So nutzen Rewe, Lidl und Co. zum Beispiel bestimmte Beleuchtung, um die Lebensmittel optimal zu präsentieren. Ein Forscher hat einen weiteren Trick festgestellt, der die Kunden täuschen soll.

Kunden, die bei Rewe, Lidl und Co. einkaufen gehen, haben sicherlich bereits gemerkt, dass Zitrusfrüchte oft in gelben oder orangefarbenen Netzen verpackt sind, also die Farben von perfekten Exemplaren ihrer Sorte. Dies ist auch dem Wahrnehmungspsychologen Professor Karl Gegenfurtner von der Justus-Liebig-Universität Gießen aufgefallen, der zu dem Thema mit seiner Arbeitsgruppe forschte.

Rewe, Lidl und Co.: Früchte erscheinen im Supermarkt saftiger und frischer

Seine Forschung basiert auf einer privaten Erfahrung, als er einkaufen war, wie das Magazin „Geo“ berichtet. Der Forscher griff im Supermarkt nach Orangen, die in einem orangefarbenen Netz verpackt waren und besonders saftig aussahen. Als er die Orangen jedoch zu Hause auspackte, stellte er fest, dass diese eher grün erschienen und einen deutlich unreiferen Eindruck machten. Diese Entdeckung weckte das Interesse von Gegenfurtner.

Dahinter verbirgt sich nämlich ein wissenschaftliches Phänomen, das allgemein als „Konfetti-Illusion“ oder Farbassimilation bekannt ist. Dabei übernehmen Objekte, wie eine Orange, scheinbar den Farbton von darüber liegenden Linien. Dadurch wirken sie für die Kunden von Rewe, Lidl und Co. in der Farbe des Netzes und nicht im tatsächlichen Ton. Gegenfurtner bezeichnete diesen Effekt in einer Fachzeitung als „i-Perception“, wie „Geo“ berichtet.

Einerseits ist die unterschiedliche Farbwahrnehmung auf eine Lichtspiegelung zurückzuführen. Diese entsteht zwischen Netz und Frucht, wodurch die Farbsättigung der Früchte bei Rewe, Lidl und Co. erhöht wird. Gegenfurtner stellt in einem Experiment aber zusätzlich auch eine optische Illusion fest.

Optische Täuschung: Orange nimmt die Farbe des Netzes an

Um dies zu beweisen, legte der Forscher über die Fotografie von einer unreifen und grünlich wirkenden Orange mehrere orangefarbige Linien. Tatsächlich verschwand der grüne Farbton der Orange fast vollständig und die Frucht wirkte durch die Linien, als wäre diese orange. Die wahrgenommene Farbe passt sich also der Farbe des Netzes an.

Der Wissenschaftler erklärte in einer Pressemitteilung der Justus-Liebig-Universität Gießen: „Ich schließe daraus, dass die Farbassimilation allein eine starke Auswirkung auf das Erscheinungsbild der Farbe hat. Eine große Freude für den Farbwissenschaftler – ein trauriger Moment für den Verbraucher!“ Kunden von Rewe, Lidl und Co. sollten beim Einkaufen besser auf diese Täuschung achten.