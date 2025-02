Aldi: Produkt lässt Fans jubeln – doch HIER gehen die Kunden leer aus

„So aufregend! Ich kann es kaum erwarten“, freut sich ein Aldi-Kunde, als er sieht, was demnächst in den Regalen der Discounter-Kette stehen wird. Und damit ist er sicher nicht der Einzige, denn die zahlreichen Angebote und Schnäppchen sorgen immer wieder für Begeisterung.

Doch während hier die Fans des Marktes jubeln, gehen anderswo die Kunden leer aus. Jetzt spricht das Unternehmen Klartext und bezieht Stellung.

Aldi: Zwei Proteinshake-Sorten nur in der USA erhältlich – Discounter bezieht Stellung

Die Rede ist von den Proteinshake-Sorten Café Latte und Caramel der Marke Elevation. Sie enthalten nicht nur 30 g Protein, sondern haben auch weniger als 200 kcal Kalorien. Kein Wunder, dass das fettreduzierte Getränk bei den Fans auf Begeisterung stößt. Der Haken: Es gibt sie nur in den USA.

+++ Aldi macht Ernst – die Konkurrenz kann nur noch zuschauen +++

Die Kunden in Deutschland gehen also leer aus. DER WESTEN hat nachgefragt, woran das liegen könnte. Und eine Sprecherin des Unternehmens antwortet prompt: „ALDI SÜD orientiert sich bei der Sortimentsgestaltung grundsätzlich an den Bedürfnissen der Kund:innen. Hierbei berücksichtigt ALDI SÜD selbstverständlich auch Trends und aktuelle Entwicklungen.“

Direkter Austausch mit Kunden – Discounter beobachtet Trends

Und weiter: „So sind beispielsweise beliebte High-Protein-Produkte wie Pudding der ALDI Eigenmarke MILSANI oder Proteinpulver von ALDI SPORTS erhältlich. Es gibt beispielsweise die Sorte Classic Coffee und Hazelnut Macchiato Protein Coffee Classic Coffee – ALDI SPORTS.“

Außerdem gibt die Pressesprecherin preis, dass die Discounter-Kette „aktuelle Food- und Non Food Trends“ beobachtet und auch im direkten Austausch mit Kunden sowie Lieferanten steht.

Apropos: Der Discounter macht nun auch einen deutlichen Rückzieher, denn er stellt ein Angebot ein. Die Kunden müssen sich schon jetzt auf die Änderung beim Bezahlen gefasst machen. HIER erfährst du mehr.