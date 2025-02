Aldi macht Rückzieher – darauf müssen Kunden jetzt verzichten

Bei Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl und Rewe kommt es regelmäßig zu großen Neuerungen. So hat Kaufland zuletzt ein beliebtes Produkt aus dem Sortiment verbannt.

Auch Kunden von Aldi müssen jetzt stark sein und auf ein Angebot verzichten. Dabei wurde das erst kürzlich eingeführt.

Aldi macht Rückzieher: Dieses Angebot wird eingestellt

Bei dem Angebot handelt es sich nicht wie üblich um typische Produkte wie Lebensmittel, sondern um eine neue Möglichkeit zum Einkaufen. Aldi hatte zuletzt das Self-Scanning per Smartphone angeboten und das in Form eines Projekts getestet. Nun wird das Angebot allerdings wieder eingestellt, wie die „Lebensmittelzeitung“ (LZ) berichtet.

Der Grund: Die Mehrzahl der Kunden bevorzugt weiterhin das Bezahlen an der Kasse. Die Produkte können deshalb ab dem 23. Februar nicht mehr mit der Aldi-App gescannt werden. Von der Neuerung betroffen sind allerdings nicht alle Kunden.

Discounter stellt Angebot ein: Diese Kunden sind betroffen

Mit der Neuerung abfinden müssen sich lediglich Kunden aus den Niederlanden, wie die „LZ“ berichtet. Dort ist die neue Technologie seit 2023 in 24 Filialen verfügbar. Für die App-Nutzer aus Deutschland ändert sich nichts.

Anstelle des Self-Scannings setzt Aldi in den Niederlanden jetzt auf Self-Checkouts. Das System mit Selbstbedienungskassen ist auch in anderen Orten weit verbreitet.

Aldi, Penny und Co.: Hier gibt es die Self-Checkouts

In deutschen Supermärkten und Discountern gibt es das System mit Selbstbedienungskassen bereits in zahlreichen Filialen (>> hier mehr lesen). Penny plant jetzt ebenfalls, das Angebot einzuführen. Hier floppte die Idee des Self-Scannings ebenso wie bei Aldi in den Niederlanden, berichtet die „LZ“.