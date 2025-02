Aldi macht Ernst – die Konkurrenz kann nur noch zuschauen

Das Filialnetz der Aldi-Gruppe umfasste rund 4.212 Märkte, wobei sich dieses auf 2.220 Filialen von Aldi Nord und 2.012 Lebensmittelmärkte von Aldi Süd aufteilte. Doch nicht nur in Deutschland ist die Discounterkette sehr beliebt, sondern auch im Ausland.

Und HIER macht der Konzern jetzt ernst – die Konkurrenz und die Kunden können nur staunen.

Aldi: Discounter expandiert – zahlreiche neue Filialen eröffnet

Allein im vergangenen Jahr eröffnete der Discounter aus Deutschland fast 120 neue Filialen und erweiterte sein Netz auf rund 2.500 Läden. Doch das ist erst der Anfang: Aldi Süd ist in den USA derzeit auf einer beeindruckenden Expansionswelle – und das mit einer extremen Geschwindigkeit.

Denn laut dem Immobiliendienstleister JLL ist Aldi Süd mittlerweile der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler in den USA. Bei der Zahl der Filialen liegt der Discounter laut „Handelsblatt“ sogar schon auf Platz drei – hinter den Platzhirschen Walmart mit 4.700 und The Kroger mit knapp 2.800 Läden.

Übernahme der „Souteastern Grocers“: Märkte werden umgebaut

Doch der Expansionskurs geht weiter: Aldi plant, sein Filialnetz um weitere 225 Standorte auszubauen. Doch das Unternehmen setzt nicht nur auf neue Filialen – auch strategische Übernahmen spielen eine entscheidende Rolle. Im vergangenen Jahr schloss der Discounter die Übernahme der „Southeastern Grocers“ mit insgesamt 390 Filialen ab. Und das Beste daran: Viele dieser Märkte werden derzeit umgebaut und als Aldi-Filialen wiedereröffnet.

Weitere 100 dieser umgerüsteten Standorte werden bis Ende des Jahres in das Aldi-Netz integriert. Und in den nächsten zwei Jahren sollen weitere 120 folgen. Damit zeigt der Discount-Konzern, dass er in den USA weiter kräftig expandieren will – mit klarem Fokus auf Wachstum und strategischen Weichenstellungen.

All das werden auch die Kunden spüren – und vor allem die Konkurrenz. Es ist ein Wettlauf um die Gunst der Verbraucher, der noch lange nicht zu Ende ist.