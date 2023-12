Aldi dreht an der Preisschraube: Kunden können wieder etwas sparen

Endlich mal wieder gute Nachrichten: Aldi senkt die Preise! Nach den langen Monaten der extrem hohen Inflationsrate und steigenden Kosten können sich Kunden nun wieder über Rabatte freuen.

Aldi Nord senkt ab morgen (4. Dezember) die Preise auf eine Handvoll Produkte. Bis zu zwölf Prozent geht der Discounter dafür vom Preis runter. Vor allem Fleisch-Genießer werden sich über diese Nachricht freuen.

Aldi Nord vergünstigt Fleisch-Produkte

Gleich sieben Produkte werden ab der ersten Dezember-Woche günstiger – und zwar in allen Filialen von Aldi Nord. Bis auf einen Artikel handelt es sich dabei ausschließlich um Fleisch-Produkte.

Salami, Schinken, Wurst, Mett und Geflügel werden bis zu zwölf Prozent günstiger. Dazu senkt der Discounter auch den Preis für frischen Blätterteig – sogar um zehn Prozent. Hier findest du die Rabatte detailliert aufgelistet:

Artikel Preis vorher Preis jetzt Rabatt in Cent Rabatt in Prozent CUCINA NOBILE Prosciutto di Parma, 100-Gramm-Packung 3,99 Euro 3,49 Euro 50 Cent – 12 Prozent WONNEMEYER Frischer Blätterteig, 275-Gramm-Packung 0,99 Euro 0,89 Euro 10 Cent – 10 Prozent GÜLDENHOF Geflügel-Streifen, 150-Gramm-Packung 2,79 Euro 2,59 Euro 20 Cent – 7 Prozent GUT DREI EICHEN Thüringer Rostbratwurst, 500-Gramm-Packung 4,29 Euro 3,99 Euro 30 Cent – 6 Prozent GUT DREI EICHEN Zwiebelmett, 120-Gramm-Packung 1,89 Euro 1,79 Euro 10 Cent – 5 Prozent MEINE METZGEREI Premium Salami, 100-Gramm-Packung 2,29 Euro 2,19 Euro 10 Cent – 4 Prozent Internationale Salamispezialitäten, 100-Gramm-Packung 2,59 Euro 2,49 Euro 10 Cent – 3 Prozent Quelle: Aldi Nord

Schön wäre es natürlich, wenn die Lebensmittel dann auch in den Regalen wären. In letzter Zeit bleiben die nämlich immer wieder leer. Mehr dazu erfährst du >>hier in unserem Artikel.