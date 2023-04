Aldi, Penny und Co: Neue Konkurrenz! Können Kunden jetzt hier mehr sparen?

In Deutschland ist der Markt rund um den Verkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten sehr umkämpft. Neben etablierten Ketten wie Aldi, Penny oder auch Lidl versuchen auch immer wieder neue Unternehmen, eine Marktlücke für sich zu gewinnen und den großen Playern Marktanteile abzunehmen.

Nun startet eine Kette einen Großangriff auf dem deutschen Markt und möchte Kunden auf ihr Angebot aufmerksam machen. Ob sie Aldi, Penny und anderen Supermarktketten Kunden abspenstig machen kann?

Aldi, Penny und Co: Neue Konkurrenz startet Offensive

In Deutschland gibt es einige große Supermarkt- und Discounterketten, die einen Großteil der Marktanteile unter sich aufteilen. Zwischen ihnen herrscht eine große Konkurrenz. Jede Kette versucht, die Kunden durch besondere Angebote zu sich zu locken.

Nun könnten sie aber einen neuen Konkurrenten bekommen. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein neues Unternehmen, das sich auf dem deutschen Markt etablieren möchte, sondern um Kodi. Lange Zeit war der Haushaltsdiscounter nicht dafür bekannt, auch Lebensmittel zu verkaufen. Doch das hat sich mittlerweile deutlich geändert.

Kodi startet eine Offensive. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Kodi macht auf Angebot aufmerksam

Früher hatte der Discounter noch mit dem folgenden Slogan geworben: Der Markt, in dem es nichts zu essen gibt“. Doch das ist mittlerweile ganz anders. „Der Food-Anteil im Sortiment ist in den vergangenen zwei Jahren enorm gestiegen. Es handelt sich hierbei um einen Bereich mit Wachstumspotenzial“, erklärt Babak Kharabi, Geschäftsführer der Kodi Diskontläden GmbH. „Insbesondere Bio-Produkte werden im Discountbereich verstärkt nachgefragt.“ Besonders bei den veganen Produkten wurde das Sortiment seit Frühjahr 2021 deutlich erweitert. Nun soll mit einer großen Kampagne auf die Angebote aufmerksam gemacht und mehr Kunden gewonnen werden.

Weitere News:

In einer Pressemeldung ist die Rede von zahlreichen Produkten für vegan lebende Menschen – sowie unter anderem glutenfreie Nudeln und Backmischungen sowie herzhafte Reisgerichte in Bio-Qualität. „So unterschiedlich Geschmäcker und Anforderungen an Lebensmittel auch sind, so abwechslungsreich ist unser Angebot für unsere Kunden“, verspricht Kharabi. Ob Kodi so Kunden von Aldi, Penny und Co. für sich gewinnen kann, bleibt abzuwarten.