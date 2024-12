Aldi lässt Kunden im Regen stehen – es geht ausgerechnet um ein begehrtes Produkt

Für Aldi-Kunden ist es ein Schlag in die Magengrube! Seit Wochen sorgt der Hype um die sogenannte Dubai-Schokolade für lange Schlangen vor Geschäften und Regalen. Da mussten auch die Supermärkte und Discounter mitziehen – eigentlich.

Denn der Aldi-Bruder Nord sorgt jetzt auf Nachfrage dieser Redaktion für bittere Gewissheit. Das dürften Schoko-Fans überhaupt nicht gerne hören, denn ihre Hoffnungen werden ein für alle Mal zerschlagen!

Aldi Nord mit Hiobsbotschaft

Aldi Süd sorgte erst kürzlich für Schnappatmung bei Fans der mit Engelshaar, Pistaziencreme und Sesampaste gefüllten Schokoladen-Tafeln. Denn auch beim Discounter-Riesen ist die begehrte Leckerei seit kurzem im Angebot. Mehr dazu liest du hier >>>.

+++ Kaufland, Aldi und Co: Zum schlechtesten Zeitpunkt! Kunden trifft der Schoko-Schock +++

Aber wie sieht das beim Konkurrenten Aldi Nord aus? Unsere Redaktion hat bei der Kette nachgefragt – und muss nun für bittere Gewissheit sorgen. „Eine Einlistung der Dubai-Schokolade bei Aldi Nord ist nicht in Planung“, verkündet eine Sprecherin. Gründe für die drastische Maßnahme nennt sie keine.

Reagiert Aldi Nord auf Häme gegen Süd?

Dass die Dubai-Schokolade mittlerweile schon in aller Munde war, haben neugierige Schokoladen-Fans, Händler und Gastronomen mittlerweile mehr als deutlich gemacht. Der Trend ist aber immer noch nicht abgeebbt, denn immer mehr Hersteller legen nochmal einen nach und bringen ihr eigenes Dubai-Produkt auf den Markt.

Im Netz wird dahingehend aber auch immer mehr Kritik laut. „Ich habe es noch nie probiert, aber dieser Hype ist abstoßend ohne Ende“, wurde so etwa ein Aldi-Süd-Kunde kürzlich deutlich. Was Kunden ansonsten noch rund um den Dubai-Hype offenbarten, das erfährst du in diesem Artikel >>>.