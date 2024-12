Aldi geht irren Schritt – Kunden reagieren fassungslos: „Abstoßend ohne Ende“

Jetzt muss es auch Aldi tun! Der Discounter will unbedingt mit dem Trend gehen – und vollzieht deswegen jetzt einen radikalen Schritt. Nicht alle Kunden sind damit einverstanden.

Wer von ihr noch nichts gehört hat, der lebt entweder hinter dem Mond oder ist einfach zu wenig in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Tiktok oder Instagram unterwegs. Denn vor alle dort wird die Dubai-Schokolade gerade abgefeiert. Die Süßspeise ist gefüllt mit Pistaziencreme, Engelshaar und Sesampaste – und löst einen regelrechten Hype aus! Da kann auch Aldi nicht einfach wegschauen.

+++Aldi-Kunde hat keine Münze für Einkaufswagen – er kommt auf eine irre Idee+++

Aldi: So viel kostet die virale Schokolade

Der Discounter will jetzt mit auf der Trendwelle schwimmen – und holt die Dubai-Schokolade prompt zu sich ins Sortiment! Das gab der Discounter unter anderem auf seiner Instagram-Seite bekannt. „Sie ist endlich da! Die heißgeliebte und wohl viraleste Schokolade ever – die Dubai Schokolade!“, preist Aldi die gehypte Köstlichkeit per Video an.

+++Edeka, Aldi & Co: Nach Preis-Explosion bei Butter – nächster Schock am Frühstückstisch!+++

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine Frau und ein Mann genüsslich in ein Stück Dubai-Schokolade beißen. Ihr Fazit: „Oh mein Gott!“ Also, den beiden scheint es schon einmal zu schmecken. Die Dubai-Schokolade kommt am 16. Dezember in das Sortiment von Aldi Süd. Kostenpunkt: stolze 4,29 Euro!

Aldi-Kunden äußern ihren Unmut in den sozialen Medien

Und auch, wenn die Schokolade gerade wortwörtlich in aller Munde ist – längt kann nicht jeder etwas mit dem süßen Trend anfangen. So kassiert der Discounter einige negative Kommentare unter dem Social-Media-Beitrag.

„Ich habe es noch nie probiert, aber dieser Hype ist abstoßend ohne Ende“, urteilt ein Aldi-Kunde rigoros. „Ihr könnt so viel Werbung machen, wie ihr wollt. Diesen Hype mach ich nicht mit zu dem Preis, denn mein Favorit ist und bleibt die Nussknacker-Schokolade von Aldi“, so eine weitere Meinung eines Kunden. „Bitte haut ab damit, ich kann es nicht mehr sehen und hören“, betont ein anderer Kunde. Geschmäcker sind eben verschieden.