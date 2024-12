Kaufland, Aldi und Co: Ausgerechnet jetzt! Kunden trifft der Schoko-Schock

Schoko-Fans aufgepasst, jetzt wird es teuer! Bei Kaufland, Aldi und Co. verziehen Kunden zurzeit die Miene. Ausgerechnet zur Weihnachtszeit ziehen die Supermärkte und Discounter die Preise für Schokolade an – die wohl beliebteste Süßigkeit zu dieser Zeit.

Doch dieser Negativtrend trifft nicht nur die reine Schokolade, sondern auch alle anderen Produkte, in denen eine wichtige Zutat enthalten ist. Kunden von Kaufland, Aldi und Co. müssen sich jetzt beim Einkauf vorsehen.

Kaufland, Aldi & Co: Schokolade wird teurer

Schokolade wird jetzt zu einer teuren Nascherei. Die Preise für die beliebte Süßigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr exorbitant gestiegen. Das liegt vor allem an der wohl wichtigsten Zutat für den Naschkram: Kakao.

Passend dazu: Lidl, Rewe und Co: Nachricht geht um – es geht ausgerechnet um Schoko-Weihnachtsmänner

Die Kakao-Ernte ist in den Hauptexportländern zuletzt sehr schlecht ausgefallen. In Westafrika, zum Beispiel Ghana und an der Elfenbeinküste, herrschte in den vergangenen Monaten für den Anbau schwieriges Wetter. Extreme Trockenheit auf der einen und starke Regenfälle auf der anderen Seite haben die Ernte vernichtet. Auch Krankheiten dezimierten den Bestand.

Kaufland, Aldi & Co: Weihnachtsmänner & Co. steigen im Preis

Bei gleichbleibender beziehungsweise in der Weihnachtszeit wachsender Nachfrage auf der einen und schrumpfender Vorräte auf der anderen Seite ist es keine Überraschung, dass die Preise steigen. Doch trifft dieser Fakt die Kunden in Deutschland zu dieser Zeit hart. Schokolade ist nun mal die Lieblingssüßigkeit vieler Deutscher.

Jetzt wird alles mit Schokolade verkauft und überzogen. Weihnachtsmänner, Adventskalender, Lebkuchen, Dominosteine und mehr. Unsere Redaktion hatte zuletzt schon einen Preisvergleich zum Vorjahr gezogen. Mehr dazu erfährst du >>hier.

(mit dpa)