Aldi-Kunden laufen Sturm – jetzt muss der Discounter reagieren

Aldi Süd wurde zum „veganfreundlichsten Discounter 2023“ gekürt. Über 950 vegane Produkte gibt es bereits im Sortiment. Und diese erfreuen sich unter den Kunden immer weiterwachsender Beliebtheit.

Mit dem Weltvegantag am 1. November hatte sich Aldi Süd nun diesen Kunden gewidmet und eine große Ankündigung gemacht. Vegetarier und Veganer dürfte das überaus freuen.

+++ Aldi startet Weihnachtsmarkt – ein Detail lässt Kunden staunen +++

Aldi Süd baut veganes Sortiment aus

Von Lebensmitteln bis Kosmetika – bei Aldi Süd gibt es hunderte Produkte, die mit der „Veganblume“, dem „V-Label vegan“ oder dem Siegel „Von Natur aus vegan“ ausgezeichnet sind. So können Kunden gleich auf den ersten Blick sehen, ob das Produkt vor ihnen tierische Bestandteile enthält oder nicht.

Auch interessant: Aldi stellt sein Sortiment um – besonders SIE können sich freuen

Im letzten Jahr sind bei der Zählung bereits insgesamt über 950 vegane Produkte zusammengekommen. Das will Aldi Süd jetzt noch toppen und hat große Pläne verkündet. Bis Ende 2024 will der Discounter seinen Kunden 1.000 verschiedene pflanzliche Produkte anbieten können.

Umstellung auf vegan geplant

Bei den eigens hergestellten Produkten will der Discounter noch in diesem Jahr „Rezeptur-Leitlinien“ erstellen und bis Ende 2025 umsetzen. Dazu zählt zum Beispiel auch, aus Artikeln jedwede Reste tierischen Ursprungs zu entfernen, sodass sie ebenfalls das Vegan-Label erhalten können. Ins Müsli kommt dann etwa nur noch milchfreie Schokolade.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Damit kommt der Discounter der wachsenden Nachfrage nach veganen Produkten entgegen. Laut einer Forsa-Umfrage will fast ein Drittel der Befragten in Deutschland mehr vegane Lebensmittel und Co. kaufen und knapp 60 Prozent haben das in der Vergangenheit bereits getan.

Mehr News:

Ein wachsender Markt, den auch die Konkurrenz im Auge hat. Der ärgste Rivale Lidl hat auch schon über 650 vegane Produkte im Sortiment und zuletzt auch die Preise an tierische Alternativen angepasst.