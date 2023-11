Aldi stellt sein Sortiment um – besonders SIE dürfen sich jetzt freuen

Bei dieser Nachricht dürften zahlreiche Aldi-Kunden die Ohren spitzen: Der Discounter stellt sein Sortiment um! Ab sofort wirst du einige Produkte vermehrt in den Regalen finden – und das dürfte besonders SIE freuen!

Vegane Ernährung spielt für viele Verbraucher eine immer größere Rolle – und auf diesen Trend will jetzt auch Aldi Süd aufspringen. Anlässlich des Weltvegantags am 1. November stellte der Discounter jetzt sein pflanzliches Sortiment in den Fokus. Es soll schon bald mehr vegane Produkte in den Filialen zu kaufen geben!

Aldi will veganes Sortiment auf über 1.000 Produkte ausbauen

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage würden 29 Prozent der Befragten mehr vegane Produkte kaufen, wenn es ein größeres Angebot pflanzlicher Alternativen zu tierischen Erzeugnissen gäbe, heißt es laut Aldi. Mit über 950 mit der Veganblume oder dem V-Label gekennzeichneten Produktsorten ist Aldi Süd laut eigenen Aussagen der veganfreundlichste Discounter 2023.

„Aldi Süd verfolgt das Ziel, eine gute und nachhaltigere Ernährung für alle leistbar zu machen – pflanzenbasierte Produkte spielen dabei eine wichtige Rolle. Daher werden wir bis Ende 2024 das Sortiment auf 1.000 vegan gekennzeichnete Produktsorten erweitern“, erklärt Dr. Julia Adou, Director Sustainability bei Aldi Süd.

Aldi hat Großes vor – sehr zur Freude von Veganern

Um dieses Ziel zu erreichen, will der Discounter sein pflanzliches Sortiment von Fleisch-, Wurst- und Käsealternativen fortlaufend ausbauen. Veganer dürfen sich also auf etwas gefasst machen.

